«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки августа

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в августе на канале «Кинопремьера».

2 августа — «Битва шефов». Яркая комедия со звездами испанского кино. Талантливый и амбициозный шеф-повар Микель усердно работает над своей кулинарной карьерой. В его послужном списке уже две мишленовские звезды, а на горизонте – третья. Все идет по плану до тех пор, пока в жизнь Микеля не возвращается его отец, пропавший 30 лет назад. В прошлом он – знаменитый повар, а сейчас – старик, потерявший память, но не собирающийся уступать сыну пальму кулинарного первенства.

9 августа — «Ника». Биографическая драма об очень яркой и трагически-короткой жизни поэтессы Ники Турбиной, в исполнении Лизы Янковской («Подельники»). Когда-то Нику знал весь Советский Союз. В возрасте 8 лет, она собирала стадионы любителей поэзии, была желанным гостем на богемных вечеринках, дружила со знаменитостями. Но вот она повзрослела, всесоюзная слава исчезла, пропало и вдохновение. Ника пытается разобраться в себе, стать счастливой, снова услышать свой поэтический «голос». Казалось, вот-вот все наладится, но у жизни на Нику другие планы.

16 августа — «Поехали!». Ироничный французский роуд-муви с Мариной Фоис («22 пули: Бессмертный», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра») в главной роли. Героиня фильма, Луиза, пытаясь справиться с панической атакой, охватившей ее в автомобиле, попадает в лапы молодого преступника. Он угоняет машину вместе с ней. Начинается абсолютно безумное криминальное путешествие, на протяжении которого странная парочка постоянно попадает в самые разные неприятности.

23 августа — «Чрезвычайная ситуация». Южнокорейский триллер о смертельно опасном вирусе, который стремительно распространяется на борту самолета, следующего из Инчхона в Гонолулу. Виной этому – биотеррорист, распыливший неизвестную субстанцию, с целью убить всех, кто находится на борту. В главных ролях: Сон Кан-хо («Паразиты») и Ли Бён-хон («Игра в кальмара»).

30 августа — «Взломщик». Захватывающий боевик о гениальном взломщике в исполнении Райана Филиппа («Жестокие игры»). Казалось бы, нет такого замка, который бы главный герой – Миллер Грэм, не мог бы взломать и ситуации, из которой не мог бы выпутаться. Но однажды и он попадает в руки полиции, а затем и в тюрьму. Отмотав срок, Грэм возвращается на свободу с одним желанием – завязать с прошлым. Но ему это не удается: единственную дочь матерого взломщика похищают, и он снова оказывается на скользкой дорожке. Только в этот раз, поскользнуться и упасть нельзя.

Смотрите в августе по средам в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.