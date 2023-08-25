«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в сентябре на канале «Кинопремьера».

6 сентября — «Блуждающая земля 2: Последняя надежда». Приквел китайского фантастического блокбастера «Блуждающая земля» (2019). Действие фильма переносит зрителя в недалекое будущее. Солнце и Луна стали представлять опасность для нашей планеты. Правительство принимает решение перенести Землю в другую галактику. Такое разрушающее перемещение угрожает планете катаклизмами, пережить которые сможет далеко не все человечество.

13 сентября — «После. Долго и счастливо». Четвертый фильм франшизы, снятой по одноименному мировому бестселлеру Анны Тодд. Любовь Тессы и Хардина вновь проходит испытания расставаниями и предательствами. Смогут ли главные герои сохранить свои чувства или у них нет шансов на совместное будущее?

20 сентября — «Эскортница». Откровенный триллер с Анной Старшенбаум («Психологини на карантине») и Дмитрием Нагиевым («Физрук») в главных ролях. Кристина ведет двойную жизнь: для всех она организует выставки современного искусства, но в своей тайной жизни занимается проведением встреч и поездок богатых клиентов с элитными девушками. В одном из таких рандеву в Дубае ее сотрудницы попадают в полицию и этот инцидент вносит коррективы в идеальный сценарий жизни Кристины…

27 сентября — «Бюро магических услуг». Австралийский фильм в жанре фэнтези. В современном Лондоне в магической корпорации самые ординарные сотрудники, Софи и Пол, занимаются совсем неординарной работой: планируют совпадения, влияют на судьбы людей и ищут магические артефакты. Молодой парочке стажеров только предстоит узнать, насколько опасна их работа, которая может изменить ход истории и сотворить вселенский хаос. В главных ролях Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки») и Сэм Нил («Парк Юрского периода»).

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