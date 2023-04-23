Настя Годунова поделилась фото со своей мамой в свой день рождения. Ведь кто, как не Елена от всего сердца поддерживает Настю в ее творчестве. 20 апреля Насте исполнилось 17 лет.





Настя Годунова и её мама – Елена

– Настя, какую профессию ты выбрала?

– Я с детства на съемочной площадке, то пою, то играю. Поэтому я пошла в театральный. На самом деле, оказалось очень не легко учиться на актера театра и кино. Но я стараюсь, надеюсь все получится.

– Чем ты занимаешься в свободное время?

– Я увлекаюсь психологией, поэтому читаю много книг на эту тему.

– У тебя есть «любимчики» среди собственных песен?

– Наверное, самые любимые песни из моего репертуара – это «Мамины глаза», «Субботняя ночь», «YOUR FATE». А любимые они потому, что каждая из них – максимально искренняя и честная

– А для других артистов не пишешь?

– Мне предлагали писать песни для других артистов, но я всё равно предпочитаю писать сама для себя. Мне так гораздо проще, потому что не нужно ни под кого подстраиваться. А вдохновляют меня такие исполнители, как: Halsey, Lewis Capaldi, Alexander Stewart, 5 Seconds of Summer, Labrinth.

– Кто поддержал выход релиза твоих песен?

– Например клип «Your Fate», получил большое количество отзывов, в том числе от звезд шоу-бизнеса. Клип поддержали в своих соц. сетях Мишель Серова, Настя Макаревич гр. «Лицей» и другие артисты. Заслуженный деятель республики Казахстан и основатель группы «A'Studio» Байгали Серкебаев оценил в 2021 г. авторскую песню «SATURDAY NIGHT, о чем сделал пост в своих социальных сетях.

– Среди многих популярных сейчас артистов тебя выделяют профессиональные вокальные данные. Не возникает ощущения несправедливости, когда исполнители с гораздо менее сильным вокалом оказываются на вершинах топов?

– Ничуть. Потому что я занимаюсь музыкой, а не игрой в шоу-бизнес. У меня есть свой слушатель и у меня все впереди. Есть ведь множество примеров музыкантов, которых любит и обожает народ, но при этом они не висят в топах.

– Какое твое самое большое достижение?

– Я была награждена Евразийским знаком почета «За многолетнее усилие в деле сближения стран, культуры народов», в номинации «Общественная деятельность / Культура» 2022 года.

Интересные факты:

Анастасия выпускает песни собственного сочинения на английском и русском языке.

Чтобы мечты стали реальностью, Настя много работает над собой, постоянно совершенствует свою технику пения и повышает вокальное мастерство. Она исполняет и записывает не только кавер версии мировых хитов, но и сочиняет собственные композиции.

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