Наталья КРАСНОВА: «Делайте хоть что-то, что делает вас счастливым»

Наталья Краснова – популярный блогер и стендап‑комик, за которым следят 2,5 млн человек, автор абсолютных бестселлеров «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума», «БЫВШИЕ. Книги Наташи Красновой помогли сотням тысяч женщин навести порядок в личной жизни, пережить расставание и развод, осознать собственную ценность и найти настоящую любовь.

– Наташа, новая книга [НЕ]ВЕРНОСТЬ написана для тех, кто столкнулся с проблемами в личной жизни. Как вы считаете, есть ли будущее в таких отношениях? Как избежать подобных столкновений?



– Вы задаете этот вопрос человеку, который за 42 года своей жизни так и не простил ни одной измены: ни чужой, ни своей. Но это, возможно, связано с тем, что я не особо дорожила отношениями, в которых состояла, или не видела искреннего раскаяния изменщика.

Психологи же настроены оптимистично и полагают, что пережить измену и сохранить хорошие отношения реально. Это зависит от многих факторов. Но вот что скажет вам любой специалист по данной проблематике: полностью забыть измену невозможно (ну, если только вас не накроет внезапный альцгеймер) и не нужно забывать (это ваш опыт, он будет навсегда с вами). Если вы надеетесь, что после вскрывшейся измены вдруг изменивший партнер сделает какой-то волшебный поступок, и вы сразу же вернетесь в первоначальное беззаботное чувство – этого не произойдет. Чтобы пережить измену, нужно пройти терапию. Хорошая новость: боль от измены постепенно станет тише. Средняя новость: полностью убрать неприятные чувства не получится. Но даже если вы простите своего супруга не на 100%, а только на 80%, это уже отличный результат, который позволит вам двоим жить счастливо (время от времени). Единственное, чего нельзя делать после вскрывшейся измены – это не простить, но остаться с изменщиком и уничтожать его и себя подозрениями и придирками каждый день своей оставшейся жизни.

– Помогают ли преодолевать кризисные проблемы в личной жизни музыка, искусство, блог или другие творческие направления?



– Все мы прекрасно понимаем, что проблему не нужно загонять вглубь себя, нельзя замалчивать. Нельзя делать вид, что все прекрасно, улыбаться людям, а потом приходить домой рыдать в подушку от невыносимости бытия. Проблемы надо проговаривать. Поэтому, когда в моей жизни появился стендап, я стала выписывать свои проблемы в виде монологов и самые забавные рассказывать со сцены. Некоторые темы были настолько больными для меня, что выглядело это поначалу весьма пугающе. Один раз после съемки проекта «Не спать!» (проект ТНТ), ко мне подошла девочка-гример, обняла меня и сказала: «Не переживай так из-за бывших». А мне-то казалось, что я юмор говорю. А оказалось, что сквозь юмор видно всю мою боль, отчаяние и психотравмы. Но легче стало. Если честно, все мое творчество берет начало из каких-то кризисных ситуаций в моей жизни. Может, это неправильно, но по-другому я просто не умею.

– В своих книгах вы помогаете рассмотреть разные ситуация под другим углом. Какой отклик от аудитории вы получаете? Чаще в книгах вы описывает себя или же более свое окружение?



Обычно единственный «угол», под которым я все смотрю – это мой собственный угол. Я пишу про себя и о себе. Но (и это удивительно) ко мне часто подходят читательницы и говорят: «Ты как будто обо мне написала!» Возможно, мы все переживаем одни и те же ситуации схоже: влюбленность, материнство, расставание, измены. И переживаем их весьма схоже. Однажды мне девочка написала: «Я после развода думала, что от боли просто умру. А потом прочитала вашу книгу и подумала, Краснова не умерла, и я не умру». Возможно, для кого-то я своеобразный эталон живучести в этом удивительном мире. Хотя какой из меня эталон! Я столько нелепостей и ошибок в жизни совершаю. Я не эталон, на который надо ориентироваться, как нужно жить. Я скорее образец, как жить не надо. Но это тоже полезная роль.

– Расскажите, как складываются ваши отношения с музыкой? Сложно оценить, сколько места в нашей жизни занимает музыка, но есть ли в ней какая-то особая ценность? Как она может повлиять на наше эмоциональное состояние, наши внутренние проблемы и личную жизнь?

– Музыка – это тоже часть моего самовыражения. К сожалению, для своих треков я не пишу ноты, я умею писать только слова и петь их – это все что я могу. Но это уже больше, чем может половина нашей эстрады. В своих песнях я, так же, как и в стендапах, просто рассказываю с долей юмора обо всем, что меня волнует и беспокоит, но говорю как-то светло и весело, без трагедии и надрыва. И (это важно) записываю треки всегда в тот день, когда у меня настроение максимально хорошее. Поэтому, наверное, все мои треки получаются такими бодрыми, они заряжают на позитив. Я и сама заряжаюсь, когда их слушаю. Потому что я включаю, например, «За**амбу» и вспоминаю тот день в Москве, когда мы ехали на студию звукозаписи и меня распирало от радости. Я как будто возвращаюсь в этот день снова и черпаю эти светлые эмоции. В НЛП, вроде, это называется, «якорь». Такой вот условный рефлекс, который позволяет войти в ресурсное состояние.

– Какой секрет успеха здоровых отношений? Можете ли вы выделить основные пункты, которым стоит следовать?



– Какой секрет успеха здоровых отношений? Надо быть здоровым человеком с проработанными психотравмами. Я такой никогда не была, поэтому все мои отношения здоровыми никак не назовешь. О здоровых отношениях я знаю только то, что они у кого-то есть. Вот у кого они есть, пусть и рассказывают о здоровых отношениях. Я лучше расскажу про свои больные отношения. Но сделаю это так мастерски, что вы все будете смеяться до слез. И я до слез. Но не смеяться.

– Наташа, расскажите пожалуйста, как вы начали писать книги? Как начали петь? Что подтолкнуло к этому?

– Я с 12 лет писала книги. Только я их не издавала. Я брала толстую тетрадь в клетку, ручку и садилась писать. Рассказы, эссе, монологи. Мне нравилось писать. А еще мне нравилось давать читать свои книги маме, бабушке, подругам и смотреть, как они читают и улыбаются. Если у меня и есть какой-то талант, то это, безусловно, писательский талант. А петь я начала, потому что мне нужен был трек для моего стендап концерта, а за использование в качестве отбивки песни Лолиты «Императрица» нужно было платить деньги (а я не очень люблю платить деньги чужим людям). Поэтому я записала свой трек. А он вдруг получил золотой диск. И люди мне начали присылать свои видео, в которых они поют мою песню. И мне это так понравилось, что пока останавливаться я не собираюсь.

– Что можете пожелать тем, кто только начинает свой путь в творчестве?

– Единственный совет, который реально работает: делайте хоть что-то, что делает вас счастливым (и не противоречит законам УК). Даже если окружающие люди говорят, что вы смешны или уродливы в своем начинании, все равно делайте. В какой-то момент вы обнаружите, что у вас есть фанаты и почитатели вашего творчества. Вот с ними и общайтесь. А осуждающие пусть общаются вашими менеджерами и концертным директором. Я так сейчас делаю. Так веселее.

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