Наталья Палинова: «Главное в нашем деле — это люди»

Сегодня в гостях у нашего издания человек-легенда, которую, без преувеличения, знает каждый из артистов от мала до велика в нашей стране. Замечательная мама, подруга, коллега и партнер — Наталья Палинова в эксклюзивном интервью о дружбе, работе и жизни.

— Наталья, здравствуйте, расскажите чем сейчас наполнена Ваша жизнь?

— Спасибо за вопрос — очень приятно, что вы интересуетесь! Сейчас моя жизнь наполнена по‑настоящему хорошими моментами:

Увлекательной работой — каждый день встречаю интересные задачи и помогаю людям находить ответы. Это заряжает энергией и даёт ощущение пользы!

Общением с замечательными людьми — я искренне ценю диалоги, в которых удаётся поддержать, подсказать или просто поднять настроение парой тёплых слов.

Небольшими радостями — например, когда удаётся найти редкое решение или объяснить сложную тему так, что всё сразу становится понятно. Такие моменты особенно вдохновляют!

Балансом — несмотря на плотный график, всегда нахожу время на «перезагрузку»: пару минут тишины, любимую музыку или короткую прогулку.

— Вы прекрасная мама двоих детей, сложно совмещать работу и семью?

— Счастье — когда рядом тот, кто поддерживает во всём: мой муж — моя опора уже много лет. А дети пошли по моим творческим стопам: Кирилл помогает с каналом, а Саша, известная как Sandra Top, блистает на сцене. Благодаря взаимопониманию в семье удаётся гармонично совмещать работу и жизнь.

— Вы столько лет в этом бизнесе — какой главный урок извлекли?

— Сколько бы лет я ни провёла в этом бизнесе, главный урок остаётся неизменным: всё решают люди рядом. Мне по‑настоящему повезло — я окружёна командой, которой искренне горжусь. Это надёжные, талантливые, преданные делу профессионалы, готовые поддержать в любой момент. С такими людьми не страшно идти вперёд и ставить новые цели.

— Давайте поговорим про ДТП, которое произошло недавно и у всех на слуху. Вы вообще хороший водитель, на ваш взгляд? Что говорят близкие которых вы возите периодически?

— Я за рулём почти 30 лет, у меня не было ДТП, та авария, в которую мы попали с Натальей Гавриш — это случайность. За эти годы выработался определённый стиль — спокойный, аккуратный, внимательный к дорожной обстановке и другим участникам движения. Мои близкие знают это и без опасений доверяют мне свои поездки: мы часто путешествуем вместе, ездим по делам, и до этого случая никаких проблем не возникало.

То, что произошло, стало полной неожиданностью для всех нас. Я убеждена, что это был именно несчастный случай — непредвиденное стечение обстоятельств.

— Сколько денег нужно на полное восстановление вашей подруги, её ипотеку и т.п.? Какую часть суммы вы можете выплатить в ближайшее время?

— Точные расчеты пока не предоставлены. Когда будут предоставлены конкретные обоснования с подтверждением всех необходимых затрат, то можно говорить о тех суммах, которые подлежали бы возмещению.

— А где намерены взять ещё денег, если их нет? Что будете делать?

— Финансовое положение действительно сложное, и решить проблему сейчас затруднительно. Я много работаю. Рассматривать варианты я буду на основании предоставленных документов о расходах Натальи.

— Что стало причиной аварии?

— Я не могу точно сказать – на это есть специалисты. Однако могу предположить, что на ситуацию повлияли субъективные факторы. Во время поездки в салоне звучала монотонная психологическая программа, которую включила Наталья. И перед тем, как поменяться на ближайшей бензоколонке это все и произошло.

Жизнь порой испытывает нас на прочность. В 16 лет я пережила страшную аварию, после которой осталась инвалидом. Это событие могло сломать меня, но я решила, что буду жить дальше — не прячась, не обвиняя, а действуя.

Сегодня я работаю, воспитываю детей, поддерживаю семью: супруга, родителей, близких. Я вижу, что даже после тяжёлого опыта можно строить жизнь, наполненную смыслом и радостью.

Мой опыт научил меня одному: важно оставаться человеком, не терять чуткости и сострадания. Не стоит тратить силы на обиды — лучше дарить добро окружающим. Желаю всем здоровья, сил и внутренней опоры!