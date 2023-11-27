Наталья Павлинова отметила юбилей «5:0»

Наталья Владимировна Палинова, генеральный директор телеканалов RUSSIAN MUSICBOX и MUSICBOX GOLD отметила юбилей «5:0».

22 ноября в доме торжеств «Государь» состоялось празднование юбилея генерального директора группы телеканалов MUSICBOX. В честь праздника собрались родные и близкие люди Натальи, артисты, партнёры, коллеги, друзья! Поздравить Наталью приехали популярные артисты: Стас Костюшкин, Люся Чеботина, Катя Лель, Наталья Гулькина, Елена Воробей, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, DATO, Анжелика Агурбаш и многие другие.

Ведущими торжества стали: продюсер, телеведущий - Роман Миров. Актриса, телеведущая - Ирина Есина, шоумен - Дмитрий Писарев.

Фото – КРАСОВСКАЯ