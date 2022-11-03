Наталья Варлей рассказала, как едва не погибла на сцене

Одна из самых красивых актрис советского кино дала эксклюзивное интервью «Светской хронике»! Как звезда «Кавказской пленницы» оказалась на волосок от смерти? Кого она обвинила в харассменте? Почему три брака артистки не сложились? Чем сейчас занимается кинодива?

Наталья Варлей в свои 75 лет все та же «комсомолка, спортсменка и красавица». Несмотря на всенародную любовь, звезда советского кино ведет закрытый образ жизни. Она избегает встреч с поклонниками и почти не дает интервью. Но актриса сделала исключение для программы «Светская хроника».

«Поклонникам нужно обязательно сделать селфи и выложить его с надписью: «Вот Варлей. Смотрите, какая она стала, а вот какая была», — отмечает знаменитость.

Артистка не стесняется своего возраста. Она считает, что он ей даже к лицу. Наталья никогда не делала уколы красоты и не ложилась под нож хирурга. Она сохраняет привлекательность с помощью народных средств.

«Желательно хорошо выспаться. С утра помогает маска из холодной сметаны», — советует актриса.

Варлей долгое время не снималась в кино. Она говорит, что не было интересных ролей. Но недавно актриса согласилась на работу в сериале «Не дождетесь».

«Моя героиня ломает шейку бедра. Провести всю свою роль в инвалидной коляске – это не очень приятное занятие», — признается звезда.

Брюнетка вспоминает, что в молодости она сама чуть не стала калекой. Однажды во время репетиции в театре погас свет. Девушка упала в оркестровую яму!

«Я пахом ударилась об угол колонки, у меня был компрессионный перелом тазобедренного сустава. А еще я упала на голову, потеряла сознание. У меня было смещение шейных позвонков», — рассказывает артистка.

Из-за травмы у нее начались проблемы с ногами. Знаменитости потребовалась операция.

«Были такие боли, я поняла, что не могу ходить. Они сами мне позвонили, спросили: «Созрела ножка-то?». Я говорю, созрела», — вспоминает Наталья.

После операции Варлей пересмотрела свое отношение к здоровью. Сейчас она ежедневно делает зарядку и старается много двигаться.

«Я занимаюсь скандинавской ходьбой, это просто замечательно. У меня еще есть велотренажер», — делится звезда.



В свободное время актриса пишет стихи. А несколько лет назад она выпустила автобиографию, в которой честно рассказала о карьере и любви.

Первый брак знаменитости с режиссером Николаем Бурляевым продлился всего год. Во второй раз она вышла замуж за сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Вредные привычки Владимира разрушили семейную жизнь. Когда Наталья забеременела, то стало только хуже. Избранник изменял ей с балериной Натальей Егоровой.

«Такое горькое разочарование. Жизнь преподает уроки», — рассуждает артистка.

Егорова стала второй женой Тихонова и родила ему ребенка. Она всю жизнь соперничала с Варлей.

«Здесь же ситуация обоюдная. Я простила, а человек, который затаил на меня злобу, он не вернулся к нулевому отсчету», — объясняет знаменитость.

После смерти Владимира кто-то начал распускать слухи, что Наталья родила сына не от него, а от Константина Райкина. Разговоры ранили актрису.

«Я понимаю, что гадость продолжается. Это очень больно и обидно», — вздыхает брюнетка.

Варлей много лет терпела козни недоброжелателей. Они приписывали ей несуществующие романы и обвиняли в недостойном поведении. Тогда артистка публично рассказала о том, что отказала самому Гайдаю, когда он к ней приставал!

«Он повернулся и попытался меня поцеловать. В одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера», — писала звезда в автобиографии.

«Наталья – очень непростая женщина, к ней на хромой козе не подъедешь. Естественно, что она не стала бы ходить налево и направо», — уверен светский журналист.

В 1985 году актриса родила второго сына Александра. Но она не стала разглашать имя отца ребенка. Вскоре женщина вышла замуж за бизнесмена по имени Владимир. Пара даже обвенчалась, но это не спасло их брак. Сейчас кинодива живет одна. Она переживает за личную жизнь наследников: Василий развелся с супругой, а младший сын даже не собирается жениться.

«Прошу Сашу дать мне возможность понянчить внуков. Он говорит, что объявит об этом в Интернете», — смеется артистка.

У знаменитости есть единственный внук Евгений. Молодой человек работает в ресторане.

«Он там управляющий, бариста, повар, официант и даже снабженец», — рассказывает брюнетка.

Наталья Варлей редко видится с родными. Они приезжают к ней по праздникам. Все остальное время актриса проводит в компании своих питомцев. У нее около двадцати кошек!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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