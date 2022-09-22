Natan и Сосо Павлиашвили посвятили свой совместный трек «Хабиби» всем женщинам

21 сентября одни из самых романтичных исполнителей российского шоу-бизнеса — Natan и Сосо Павлиашвили презентуют совместный трек «Хабиби».

Натан уже давно мечтал спеть дуэтом с Сосо. Ещё в 2016 году рэпер заявил, что, возможно, в скором времени состоится премьера их совместной работы. «Сосо Павлиашвили для меня маэстро — человек, перед музыкой и голосом которого я просто преклоняюсь. Его песни невероятно мудрые, а сам он очень душевный» — утверждал артист Black Star в интервью для RU TV. И вот наконец соединились творческие пути двух музыкальных поколений.

«Дуэт с Сосо Павлиашвили — это мой первый значительный шаг к исполнению более серьезных треков для взрослой аудитории. У каждого музыканта есть личности, которые стоят в самом начале его карьеры или имеют большое значение для творческого становления артиста. Для меня огромная честь на сегодняшний день создать такую песню с Сосо Павлиашвили, которого я называю Маэстро! Кто, как не он, знает, как нужно «Радовать», «Баловать» и дарить «Небо на ладони» прекрасным женщинам», — поделился Натан.

«Хабиби» — это красивое арабское слово, означающее «любимый/ая». В него вложен глубокий смысл, наделяющий человека источником такой силы, как любовь. Влюбляясь, наше сердце бьётся чаще и расцветает, словно роза, а душа начинает петь. Это чувство может прийти неожиданно, поэтому от самих себя, как и от своих чувств, убежать уже невозможно. Песня «Хабиби» как раз о глубокой и невероятной любви к своему спутнику жизни.

Для Сосо Павлиашвили таким человеком является его любимая жена Ирина Патлах, с которой они вместе уже более 20 лет. А для Натана — супруга Анастасия Швецова. В этом году они отмечают годовщину — 11 лет в счастливом браке. Стоит отметить, что свадебный танец Натана и Анастасии в 2011 году был исполнен под песню Сосо «Небо на ладони», которую семья рэпера очень любит. И вот, спустя время, Натан исполняет уже собственный трек с Сосо Павлиашвили.

Песня «Хабиби» — это искренний подарок для всех женщин мира, которым необходимо уделять как можно больше времени, чтобы делать их счастливыми. Ведь каждая минута и секунда жизни создана для этого.

«Эту песню предложил мне Натан, и я очень ему за это благодарен. Сейчас идет новое поколение мужчин, которые живут для счастья своих любимых женщин, что заслуживает большого уважения и восхищения. Самое главное, что это приводит к формированию важнейших семейных ценностей, на которых всегда держался мир и человечество в целом. Надеюсь, что этим будут дорожить наши дети и их дети», — рассказал Сосо Павлиашвили.

Работа над треком проходила также легко и душевно, как звучит сама песня «Хабиби». В серьёзные и ответственные моменты Сосо просил Натана: «Веди меня, и я последую за тобой!». Как признается сам эстрадный певец: «С Натаном работать было очень легко и удивительно, потому что, в первую очередь, он достойный парень, который замечательно воспитан и уважительно относится к себе и окружающим. Во время записи трека с нами работал невероятно талантливый звукорежиссёр Кирилл Мойтон, который сделал всё очень красиво. Но самое главное, ради чего мы это сделали, — чтобы улыбались все женщины. Чем больше улыбающихся женщин, тем сильнее страна, город, улицы, дом, семья и т.д. Поэтому «Хабиби» посвящается всем женщинам: вне зависимости от национальности, возраста, религии и профессии».

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