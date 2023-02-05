Natan и TSOY выпустили фит «Гори»

Артисты Natan и TSOY выпустили трек «Гори», в котором раскрыли социальную проблему абьюзивных отношений.

«Гори, гори как в последний раз

И больше никогда, никому, ни за что

Не дай разлить океан твоих глаз», - поют артисты в треке.

В песне Natan и TSOY рассказывают историю девушки, которая была счастлива и горела жизнью, но после начала неудачных отношений ее пламя буквально потухло. «Гори» посвящен каждой девушке и звучит как напоминание о том, что нужно себя ценить несмотря ни на что. И ни в коем случае не переставать гореть из-за неудач.

«Эта песня о тех девушках, которые когда-то имели не очень удачные отношения и из-за этого погасли. Теперь им нужны стимул и мотивация для того, чтобы снова найти в себе этот огонь», - рассказали артисты.

Сама коллаборация по словам музыкантов далась очень легко, ведь они уже давно знакомы и имеют большой опыт. Но на этом история не закончится и уже 9 февраля Natan и TSOY начнут съемки клипа на трек «Гори».

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