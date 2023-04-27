24-26 апреля апреля на площадке федерального просветительского марафона «Знание. Первые» Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters представил насыщенную программу. За время марафона площадку ArtMasters посетили свыше 17 тысяч человек, свои заявки на участие в Чемпионате подали свыше 1500 молодых людей, а посмотрели мастер-классы онлайн более 260 тысяч пользователей.

На площадке ArtMasters ведущие экспертов индустрии провели образовательные мастер-классы по направлениям графический, моушн- и саунд-дизайн, клипмейкинг, художественный грим, операторское искусство, копирайтинг и звукорежиссура. Среди спикеров были представлены главные эксперты Чемпионата: дизайнер, режиссер, продюсер, сопродюсер основатель студии SHANDESIGN Сергей Шанович, заведующая кафедрой «Искусство грима» Российского института театрального искусства – ГИТИС Елена Самарина, музыкальный и кинопродюсер Елена Кипер, креативный директор и соучредитель компании Raketamedia Антон Сакара, управляющий партнер брендингового агентства Depot Анна Луканина.

«Важно, что по итогам чемпионата ArtMasters финалисты осваивают различные техники и материалы, которые используются для нанесения грима. Это и фейс-арт, и бесконтактная роспись – аэрографом, и театральный грим, и аквагрим», – отметила Елена Самарина во время мастер-класса «Как победить в Чемпионате ArtMasters? Знания и навыки для художников по гриму».

Сейчас вы видите разные материалы технологии, потому что финалисты которые соревнуются на финальном эта выходят в десятку совревнуются на финальном этапе они владеют всеми этими техниками – здесь идет сочетание работы фейарта и роспись бесконтактная (аэрографом), здесь и классический театральный грим и аквагрим и грим стойке на основе силиконовых компонентов».

Также на площадке прошли публичные дискуссии, посвященные кино и театру. В дискуссии «Три кита успешного кино: звук, сюжет, картинка. Как снять блокбастер?» приняли участие композитор, продюсер, руководитель Ассоциации киномузыки Российского музыкального союза Иван Бурляев, звукорежиссер, саунд-дизайнер, соучредитель студии «Атмосфера» Павел Дореули, оператор-постановщик кино и ТВ Иван Гудков, кинорежиссёр и сценарист Николай Хомерики и режиссер, основатель международной кинопроизводственной компании MAG Film Moscow Алексей Голубев. А в дискуссии «Успешный спектакль: от теории к практике. Связь поколений» опытом поделились художник театра и кино, сценограф, художник по костюмам, креативный продюсер, главный художник Электротеатра Станиславский Анастасия Нефедова, технический директор Московского театра мюзикла Лина Полонская, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, концертный и студийный звукорежиссер, саунд-продюсер, композитор Софья Кругликова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова и театральный режиссер Кристина Звыкова.

Ключевым событием стала презентация нового сезона чемпионата, во время которой были представлены новые амбассадоры ArtMasters: альтист, народный артист СССР Юрий Башмет, писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актриса театра и кино, общественный деятель Дина Корзун, телеведущая Первого канала, общественный деятель Юлия Барановская, заслуженный артист РФ, певица, лидер группы «ПЕЛАГЕЯ» Пелагея.

Во время презентации также был представлен документальный фильма с элементами анимации «Краткая история русской культуры» победителя Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters в компетенции «Продюсер» Данилы Мотина.

«Вызовы, с которым мы сталкиваемся, это одновременно невероятные возможности. Это уникальное время. В том числе в сфере культуры и искусства. Фильм Данилы Мотина – это яркий пример того, как через наставничество и любовь к родной стране можно сохранить наше наследие, нашу ДНК. Для создания этой киноленты Даниле нужно было найти представителей бекстейдж-профессий – тут же на помощь пришел ArtMasters. Я очень благодарен Чемпионату за то, что они делают все возможное для популяризации бекстейдж-профессий – героев, о которых мы не всегда знаем, но тех, кто вносит невероятный вклад в развитие нашей культуры», – рассказал генеральный директор российского общество «Знание» Максим Древаль о киноленте, высоко отмеченной главой государства Владимиром Путиным 25 января 2023 года во время встречи Президента Российской Федерации со студентами.

Череду событий ArtMasters на марафоне «Знание. Первые» продолжила презентация 27 апреля руководителя чемпионата Борислава Володина и его финалистки Татьяны Риснянской во время одноименного марафона в Луганске. Спикеры рассказали о том, как попасть на чемпионат, какие возможности и призы достанутся победителям, что такое образовательный проект «Развивайся в профессии» и о многом другом.

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