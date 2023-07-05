«Натурщица»: Олег Рой презентует новый роман в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва Фест»

7 июля в 17:00 в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва Фест» сценарист и писатель Олег Рой познакомит читателей со своей новой книгой «Натурщица». По мнению автора, сочетание названия и локации получилось очень символичным, и не только потому, что роман рассказывает о художнике и его музе.

— Это очень светлая и позитивная история о любви, о поиске своего счастья, так что она отлично вписывается не только в формат парка «Музеон» и фестиваля «Москва Фест», но и в целом в эти потрясающие летние дни, когда хочется именно таких вот легких и добрых историй, — отметил Олег Рой.

Он рассказал, что для писателя натурщица — та же героиня.

— Она может идти по улице и просто случайно пройти мимо своей будущей героини: внезапно что-то в её образе или поведении способно подтолкнуть его к тому, чтобы спросить себя: почему она шла по этой улице? Что было причиной её улыбки? Кому она набирает сообщение на телефоне и чем закончится диалог?.. Вот так порой лично у меня может родиться сюжет очередного романа, а девушка просто шла мимо, — делится Олег Рой.

Писатель убежден, что поддерживать литературу важно всегда и везде, особенно в рамках подобных мероприятий, в которых задействовано такое большое количество участников и гостей. Когда в рамках подобных мероприятий вспоминают о книгах, это значит, книжная индустрия по-прежнему важна и актуальна.

— Мне отрадно видеть, что в последнее время крупные фестивали отводят какое-то количество своих локаций не только под выступления музыкантов, мастер-классы и прочие популярные развлечения, но под встречи с авторами, рассказы о книгах. Мы сегодня много говорим о том, что люди в нашей стране стали меньше читать, что молодежь оторвана от книг, что совсем не читают наши дети, так вот, подобные мероприятия могут стать отличным рычагом для продвижения и популяризации чтения

Помимо нового романа на презентации Олег Рой расскажет о серии книг «Цветочная коллекция», экранизациях своих произведений, а также поделится планами на будущее:

— Как и от всех своих встреч с читателями, всегда жду только позитива и самых потрясающих эмоций. Интересных вопросов, заинтересованных глаз, и, конечно же, буду рад, если эта встреча не только поднимет настроение всем пришедшим на нее, но и, возможно, заставит задуматься о чем-то, услышать для себя что-то интересное или полезное, а, быть может, и прочитать книгу Олега Роя. За последние полгода я написал и издал уже два романа, посвященных событиям на Донбассе: «Неотправленные письма» и «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны», — подчеркнул писатель.

Фестиваль «Российская креативная неделя. Москва Фест» стартовал 3-го и продлится до 9 июля. Обширная программа проходит на более чем на 60 столичных площадках. Гости могут посетить самые разные треки: «Кинобульвар», «Модный проспект», «Музыкальный перекресток», «Площадь театров», «Книжный город», «Дизайн-квартал», «Арт-район», «Улица видеоигр» и павильон Таиланда. Организаторами фестиваля выступают Правительство Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также Агентство креативных индустрий (АКИ). «Москва Фест» — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников, которые проектируют креативные отрасли, формируют стратегии национального креативного продукта, совместно находят эффективные модели развития креативной экономики в новой экономической реальности.

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