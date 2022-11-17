В 2021 году в Музее Москвы при поддержке «ФСК — Россети» прошла выставка «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», посвященная одному из главных событий в отечественной истории XX века и тому влиянию которое оно оказало на мыслителей и художников 1920-х. Электричество для живописцев, скульпторов, режиссеров, писателей, поэтов и музыкантов стало важным источником вдохновения.
Научное издание «Электрификация. Свет и ток в искусстве и культуре 1920-1930-х» продолжает исследовательскую работу, начатую кураторами выставки Александрой Селивановой и Катериной Телегиной. В книге опубликованы статьи об электрифицированных городах, архитектуре первых советских электростанций, мифологии света в советской живописи, идеологической составляющей плана ГОЭЛРО, а также о том, как театр, детская литература и дизайн вдохновлялись идеями электрификации. В это издание вошли материалы из коллекции Музея Москвы — фотографии, открытки и документы. Кроме того, читатели увидят репродукции художественных произведений, которые не были представлены на выставке — «Цветоформальное построение красного цвета» Александра Тышлера, «Восстание» Климента Редько и «ГОЭЛРО» Павла Филонова — но являются важнейшими символами эпохи.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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