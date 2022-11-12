Навигатор по искусству для детей от Большого Детского фестиваля

С 29 сентября по 27 ноября 2022 года в Москве проводится V Большой Детский фестиваль, собравший все лучшее, что делается для детей и подростков в разных видах искусства. За два месяца в московских театрах будут представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России, состоятся показы более 30 фильмов и мультфильмов, встречи с писателями, актерские читки книг, мастер-классы и многое другое.

В честь своего пятилетия Большой Детский фестиваль запускает новый спецпроект – «БДФ Навигатор», который будет доступен на сайте фестиваля: https://grandkidsfest.ru/navigator .

В «Навигаторе» представлена максимально полная информация о спектаклях, которые принимали участие в фестивале на протяжении разных лет, а также о создателях этих спектаклей, режиссерах и исполнителях.

Сергей Безруков, художественный руководитель фестиваля:

– Жизнь спектакля, как правило, очень коротка. Он живет здесь и сейчас, а потом безвозвратно уходит в историю. Одна из задач проекта «Навигатор» — продлить его существование, сохранить навсегда, хотя бы в видеозаписи. География спектаклей, которые принимают участие в фестивале, огромна. Не всегда есть возможность посмотреть спектакль в стенах его родного театра. Наш спецпроект поможет в этом. Видеоверсии лучших спектаклей для детей станут доступными для просмотра из любой точки страны.

Любой желающий может зайти на наши странички и найти там максимально полную информацию обо всех проектах — участниках БДФ. Видеозаписи спектаклей, рецензии, интервью с режиссерами, фотографии — из самых разных паззлов собирается цельная картина того, каким был тот или иной спектакль, кто его создавал и кто в нем работал. Это поможет всем, кто не смог увидеть постановку живьем, иметь о ней представление. Для детей важен элемент игры, и «Навигатор» даст возможность не только посмотреть видеозапись спектакля, но и выполнить с ребенком творческие задания, созданные для сайта профессиональным педагогом.

БДФ-навигатор — это одновременно архив, база и энциклопедия. Кроме необходимой, стандартной информации, фото и видео, будет создана образовательная линейка, где мы расскажем о творческом методе режиссеров, о тонкостях создания спектаклей, о разных сценических техниках и приемах. Это поможет всем заинтересованным глубже погрузиться в мир конкретного спектакля и театра в целом.

Также на сайте есть раздел для профессиональных театров – «База идей» — куда собраны презентации режиссеров с питчингов разных лет, не нашедшие пока своей реализации. То есть готовая информация для тех, кто думает, что бы такого поставить в следующем сезоне.

Сейчас на сайте собраны больше двадцати спектаклей (среди них: Московский областной театр кукол, Театр кукол республики Карелия, театр «Снарк» и др.), около ста режиссеров и десяток идей. База обновляется каждый день, так что следить за ней можно в живом режиме.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

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