«Навруз» в Москве впервые отметят онлайн

Меж­ду­на­род­ный празд­ник вес­ны «Навруз» прой­дет в Москве в пят­на­дца­тый раз, впер­вые из-за пан­де­мии он прой­дет онлайн.

21 мар­та во всем мире отме­тят Навруз – древ­ний празд­ник ира­но­языч­ных и ряда тюрк­ских наро­дов, сим­во­ли­зи­ру­ю­щий наступ­ле­ние вес­ны и обнов­ле­ние при­ро­ды. Его отме­ча­ют в Иране, Афга­ни­стане, Таджи­ки­стане, Индии, Тур­ции, Маке­до­нии, Алба­нии, Узбе­ки­стане, Казах­стане, Кыр­гыз­стане, Азер­бай­джане, Турк­ме­ни­стане, а так­же на тер­ри­то­рии Рос­сий­ской Феде­ра­ции – в Татар­стане, Баш­кор­то­стане, Даге­стане и в неко­то­рых дру­гих наци­о­наль­ных республиках.

В Москве Навруз отме­ча­ет­ся уже 15 лет, но впер­вые за всю исто­рию в этом году он прой­дет онлайн. Пря­мая транс­ля­ция прой­дет 21 мар­та с 12:00 до 18:00 на офи­ци­аль­ном сай­те Навру­за https://navruz.moscow/ и в соци­аль­ной сети «Одно­класс­ни­ки». При­со­еди­нить­ся к празд­нич­ным меро­при­я­ти­ям смо­жет любой желающий.

Орга­ни­за­то­ром празд­ни­ка высту­па­ет Депар­та­мент наци­о­наль­ной поли­ти­ки и меж­ре­ги­о­наль­ных свя­зей горо­да Моск­вы. Про­ве­де­ние меро­при­я­тия из года в год под­дер­жи­ва­ют наци­о­наль­ные обще­ствен­ные орга­ни­за­ции горо­да, пол­но­моч­ные пред­ста­ви­тель­ства рос­сий­ских реги­о­нов и посоль­ства зару­беж­ных госу­дарств, отме­ча­ю­щих Навруз.

Про­грам­ма онлайн транс­ля­ции мак­си­маль­но при­бли­же­на к тра­ди­ци­он­но­му празд­но­ва­нию Навру­за и вклю­ча­ет пре­зен­та­ции наци­о­наль­ных диас­пор, наци­о­наль­ные кух­ни, спор­тив­ные состя­за­ния, игры и ремес­ла. Завер­шит празд­ник кон­церт луч­ших тан­це­валь­ных и пев­че­ских кол­лек­ти­вов наци­о­наль­ных диас­пор Рос­сии и стран-участ­ниц. Фина­лом ста­нет выступ­ле­ние леген­дар­но­го «Хора Турецкого».

укра­ли