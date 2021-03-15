«Навруз» в Москве впервые отметят онлайн

Международный праздник весны «Навруз» пройдет в Москве в пятнадцатый раз, впервые из-за пандемии он пройдет онлайн.
21 марта во всем мире отметят Навруз – древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы. Его отмечают в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане, а также на территории Российской Федерации – в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и в некоторых других национальных республиках.
В Москве Навруз отмечается уже 15 лет, но впервые за всю историю в этом году он пройдет онлайн. Прямая трансляция пройдет 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза https://navruz.moscow/ и в социальной сети «Одноклассники». Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий.
Организатором праздника выступает Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Проведение мероприятия из года в год поддерживают национальные общественные организации города, полномочные представительства российских регионов и посольства зарубежных государств, отмечающих Навруз.
Программа онлайн трансляции максимально приближена к традиционному празднованию Навруза и включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, спортивные состязания, игры и ремесла. Завершит праздник концерт лучших танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц. Финалом станет выступление легендарного «Хора Турецкого».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.