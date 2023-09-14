Онлайн-курс для предпринимателей от «Лагеря креативных лидеров»: навыки креативного лидерства и формирование авторского подхода в управлении.

«Научить лидерству нельзя, научиться можно!» – уверены авторы образовательной программы. Видеокурс поможет креативным предпринимателям определить потенциал развития, личный и команды, сформировать авторский подход в управлении на основе навыков креативного лидерства. Онлайн-курс – основной этап федерального проекта «Лагерь креативных лидеров», организованного АНО «Креативный путь» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В программе курса 16 видео-лекций от лидеров креативных индустрий, 4 онлайн-сессии с экспертами рынка, 4 лидермайнд-встречи с креативными предпринимателями. В конце обучения каждый выпускник получит сертификат об успешном прохождении.

Программа состоит из 4 тематических модулей: «Креативное мышление», «Личностный потенциал и формирование креативного лидерского подхода», «Дизайн-мышление», «Креативные техники и практические навыки современных презентаций». В преподавательском составе опытные эксперты и лидеры креативного бизнеса:

Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, автор бестселлера «Кроссфит мозга», обладатель золотого Каннского льва

Александр Андрианов, бизнес-психолог. Руководитель проектов повышения операционной эффективности «Академия Ростеха». Автор методологии «Организационная идеология» и «Осознанное лидерство»

Маруся Горфиль, методист, фасилитатор и продюсер в Центре дизайн-мышления, а также научный редактор, журналист и креативный управленец. Опыт работы в сфере дизайн-мышления более 10 лет

Алена Кукушкина, режиссёр, продюсер, куратор факультета Filmmaking Aкадемии Коммуникаций Wordshop, курсов «Креатив в рекламе» и «Режиссура клипа» НИУ ВШЭ

Курс имеет практико-ориентированный подход: обучение строится на конкретных задачах и их выполнении, разработке готовых материалов для внедрения в работу своей команды, для обучающихся подготовлены домашние задания, выполнение которых содействует качественному усвоению материала. Лидермайнд-формат и экспертные сессии сделают нетворкинг более эффективным. Личное общение предпринимателей и преподавателей поможет участникам раскрыться, получить профессиональную поддержку и дойти до цели с новыми инсайтами.

Онлайн-курс предполагает два варианта участия: «слушатель» и «студент». Участнику-слушателю будут доступны все видеоуроки для самостоятельного обучения, он присоединится к сообществу креативных предпринимателей в закрытом телеграм-канале и получит сертификат слушателя в «Лагере креативных лидеров». Участник-студент, помимо этого, будет получать домашние задания для самопроверки, обратную связь от экспертов и других студентов, сможет лично пообщаться с преподавателями и другими участниками в лидермайндах и онлайн-сессиях, а по итогу получит продвинутый сертификат о прохождении обучения.

По итогу двухмесячного обучения в «Лагере креативных лидеров» участники научатся генерить идеи и тестировать гипотезы, прогнозировать риски и видеть возможности, формировать и внедрять путь изменений, мотивировать и грамотно управлять командой, применять инструменты дизайн-мышления в построении процессов, питчить проект любой аудитории.

Кроме того, за время прохождения образовательной программы предприниматели создадут корпоративный кодекс собственной организации, продающую презентацию для инвесторов или партнеров сформулируют манифест креативного лидера.

Благодаря онлайн-формату принять участие в проекте и пройти обучение сможет любой предприниматель. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта «Лагерь креативных лидеров» и получить доступ к личному кабинету.

Каждый месяц на сайте будет появляться новый учебный модуль, с частотой 2 урока в неделю. Для обучения уже доступны 2 лекции по темам «Погружение в креативность» и «Методология креативного мышления» из первого модуля «Креативное мышление».

Елена Гребенева, автор и идеолог проекта «Лагерь креативных лидеров», основатель центра развития креативных индустрий «Креативный путь»: «Достижения успешных, конкурентоспособных компаний и брендов основываются на креативном менеджменте, особом, авторском подходе к управлению. От того, как смело и инновационно вы мыслите, насколько быстро находите выход из нестандартных ситуаций и уверенно внедряете изменения, зависит ваше будущее как лидера и талантливого предпринимателя. На курсе вы получите знания и приобретете навыки, которые сразу примените в бизнесе, познакомитесь не просто с предпринимателями из разных регионов и отраслей, но и, возможно, найдете в их лице долгосрочных партнеров. Используйте эту возможность».

Официальный сайт: creative-leaders.ru .

Официальная группа VK: vk.com/creativeleaders_camp .

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