Названы победители итогового питчинга сериалов для онлайн-платформ от медиагруппы «Красный квадрат» и Музея кино

Молодые авторы, студенты и выпускники лучших киновузов страны, представили свои идеи в Музее кино на ВДНХ. Экспертами выступили представители ведущих стриминговых платформ — PREMIER, KION, OKKO, Megogo, VK и других лидеров индустрии VOD-контента. Победители питчинга смогут реализовать проект совместно с медиагруппой «Красный квадрат».

Дмитрий Котов. Заместитель директора Институт киноиндустрии НИУ ВШЭ

Российская креативно-технологическая компания, один из лидеров производства аудиовизуального и мультимедиа контента, «Красный квадрат» провела питчинг новых оригинальных сериалов. Из 497 заявок в финал прошла 21 идея ярких проектов самых разных жанров и актуальных форматов. Участниками стали студенты лучших профильных учреждений — Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Института кино и телевидения (ГИТР), школы кино и телевидения «Индустрия», Московской школы кино (Moscow Film School, Universal University), Института кино НИУ ВШЭ, а также авторы из агентства «Стардаст». Победители получили возможность заключить контракт с «Красным квадратом» и вместе создать сериалы, которые увидят миллионы.

Константин Закашанский. Преподаватель мастерской ВГИК

Истории молодых авторов оценивали представители крупнейших компаний-лидеров рынка и профильных вузов. Питчинг прошел в Музее кино на ВДНХ, где только что завершился «Первый московский международный VR фестиваль MIVR-2021», а до конца года открыта выставка «Вертикаль» к 85-летию Станислава Говорухина. Таким образом, в одной локации встретились прошлое, настоящее и будущее контента. Площадка сыграла большую роль, потому что именно здесь молодые авторы смогли и вдохновиться богатой историей российского кино, и почувствовать себя частью его будущих успехов.

Победителями питчинга стали Дмитрий Гаврилюк, Артем Савин и Мария Кац, Анна Рудакова, Анна Митафиди и Виктория Кондратьева. Именно их истории о необычном актерском агентстве, футбольных фанатах, ритуальных услугах и «подруге на час» возьмет в разработку медиагруппа «Красный квадрат».

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