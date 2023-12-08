Названы победители литературной премии «Дедал»

Торжественная церемония награждения лауреатов литературной премии имени Миланы Алдаровой «Дедал» прошла 7 декабря в «Брюсов-Холле». Инициатор и учредитель премии – российский издатель Игорь Сазонов.

Основная задача конкурса, по его словам, заключалась в популяризации творчества самобытной писательницы, которой, к сожалению, не уделили должного внимания при жизни.

– Мне очень хотелось, чтобы стихи Миланы Алдаровой начали читать. Почему-то именно её поэзия влечет меня сильнее произведений других авторов, будь то представители Серебряного века или же наши современники. – поделился Игорь Сазонов.

Приём заявок на участие в конкурсе длился 3,5 месяца. За это время организаторы получили и рассмотрели более 1000 работ в следующих номинациях:

Произведения мифологической направленности в стихах или прозе, имеющие отношение к периоду жизни Дедала;

Исполнение стихов или отрывков из оратории «Дедал» Миланы Алдаровой;

Иллюстрации к оратории «Дедал»;

Рецензии на ораторию «Дедал».

— Могу сказать, что участники превзошли все ожидания. Видимо, сама тема Древней Греции живет в нас настолько плотно, что, погружаясь в историю того времени, люди даже об обыденных вещах начинают писать более благородно и возвышенно. – поделился мнением об итогах конкурса Игорь Сазонов. – Другие номинанты – художники и исполнители – очень талантливо отразили мою идею о том, что стихи, прежде всего, должны звучать симфонически: слышим слово, видим иллюстрацию, понимаем смысл. Кто-то, например, специально для своего исполнения даже музыку написал.

В этот вечер обладателями заслуженных наград стали: Ирина Ачкасова (произведение), Дмитрий Голованов и Василий Игнатьев (исполнение), Марина Князева-Апушкина (иллюстрации), Наталья Мартишина (рецензии). Все победители, помимо памятных дипломов, удостоились денежной премии в размере 50 000 рублей.

Специальными дипломами были отмечены писательница Татьяна Роговенко («За тонкое чувствование Миланы Алдаровой) и композитор Сергей Чечетко («За верность автору»).

Между объявлениями лауреатов, на сцене «Брюсов-холла» разворачивалось театральное действо с хореографическими и вокальными постановками, а главной изюминкой мероприятия являлись аудиозаписи монологов самой Миланы Алдаровой.

Говоря о будущем премии, Игорь Сазонов выразил надежду на то, что она будет ежегодной:

– У нас ещё очень много поэтов, которых не оценили при жизни, а такой формат поможет познакомить с их творчеством достаточно большое количество людей.

Фото - Сергей ПЕТРОВ