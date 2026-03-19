Названы самые популярные песни на стихотворения культовых поэтов

21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии — праздник, призванный напомнить о значимости поэтического слова в современном мире. В преддверии этой даты «КИОН Музыка» проанализировала прослушивания треков, созданных на основе известных стихотворений. За период с 9 сентября 2025 года по 9 марта 2026 года самым востребованным треком, в основе которого лежит классическая поэзия, стала песня рок-группы «Монгол Шуудан» на стихи Сергея Есенина «Москва».

Вторую строчку заняла песня «Гуляка» от рокеров «Альфа», также на стихи Есенина. Бронза — у трека «Я тебя отвоюю» Димы Билана на стихи Марины Цветаевой. Далее идет композиция «Есенин» группы «Кукрыниксы» на основе стихотворения «последнего поэта деревни». Замыкает пятерку «Позвони мне, позвони» на стихи Роберта Рождественского в исполнении Ирины Муравьевой и ВИА «Фестиваль». Шестое место заняла «Никого не будет в доме» Сергея Никитина (слова Бориса Пастернака), исполненная в «Иронии судьбы». За ней — «Очарована, околдована» Михаила Звездинского по стихотворению Николая Заболоцкого.

Восьмая и девятая позиции — у «Эха любви» Анны Герман на слова Рождественского и у песни «Мне нравится» Галины Бесединой и Сергея Тараненко на основе творчества Цветаевой. Закрывает рейтинг композиция «Клён» группы «ЧайФ» на слова Есенина.

По итогам исследования безусловным лидером стал Сергей Есенин — именно на его стихи создано наибольшее количество самых востребованных песен в исследуемой категории. Отдельно стоит отметить высокий интерес к поэзии Марины Цветаевой и Роберта Рождественского — их произведения также активно переосмысляются в музыкальной форме и находят своих слушателей.

Аналитики также оценили, аудитория каких регионов чаще обращаются к песням на стихотворения культовых поэтов. По соотношению количества прослушанных песен на одного пользователя пальма первенства — у Московской области. Серебро досталось Ленинградской области. На третьем месте расположилась Самарская область, обогнав Новосибирскую. В топ-5 также вошла Республика Саха (Якутия). Далее идут Краснодарский край, Удмуртская Республика и Свердловская область. На девятом месте — Ростовская область, а замыкает список Пермский край.