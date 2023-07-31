Не блэк ангусом единым: альтернативные бургеры в Burger Heroes

Burger Heroes уже стойко ассоциируется у гостей с такими хитами как Черная Мамба, Спецагент, Бургер Бро, благодаря сочному и проверенному мясу. Но не одним блэк ангусом едины: летом в сети запустили целую серию не мясных бургеров среди которых: 4Tuna – филе тунца, свежие хрустящие овощи и микс соусов, Ким Ки Дук – дань восточной культуре: сочетание креветок/нори/чукки и Слим Бро – для тех, кто предпочитает легкость во всем: вместо мясной котлеты – халуми.

4Tuna – гурманская экзотика, которая поразит вкусовые рецепторы каждого, ведь в этом бургере: аппетитная картофельная булочка, нежный тунец, свежий редис, хрустящий огурец и соус из тайской сальсы, который добавит огоньку, а соус гуакамолле и сок лайма сбалансируют пикантность.

Ким Ки Дук – бургер, названный в честь известного корейского режиссера. В котором черная булочка символизирует глубину и таинственность его фильмов, а сочетание сочных креветок, маринованного цуккини, нежных водорослей нори и чукки — перенесет вас на узкие улочки Сеула.

Слим Бро – для тех, кто предпочитает легкость во всем. В этом бургере ароматная пшеничная булочка с кунжутом, сыр халуми, маринованные баклажаны и болгарский перец сочетаются с миксом соусов: крем-кешью и азербайджанского соуса наршараб. Комбинация этих ингредиентов даже мясоедов заставит пересмотреть свои взгляды.

И это еще не все, для любителей легенд (Спецагент, Черная Мамба, Бэд Бро и проч. кроме смэш) в Burger Heroes с радостью заменят котлету на вегетарианскую (нутовую) совершенно бесплатно! И вне зависимости от вкусовых предпочтений и убеждений каждый сможет остаться на стороне бургеров.

Burger Heroes появилась на рынке в 2015 году. Первой точкой стала локация на Большой Ордынке. Сейчас в столице их 17, и по одному — в Санкт-Петербурге, Пушкино, Внуково, Петропавловске-Камчатском, Новороссийске, Чите и Барселоне. Сайт:

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