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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«(Не) искусственный интеллект»

editor
By editor
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(Не) искусственный интеллект - комедия для всей семьи

Кинокомпании СТВ и RED STAR FILMS при поддержке Фонда кино начали съемки приключенческой комедии для всей семьи «(Не) искусственный интеллект». Продюсеры: Сергей Сельянов, Алексей Чадов, Андрей Рыданов. Режиссер-постановщик: Алексей ЧАДОВ. В ролях: Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин, Сергей Чирков и другие. Дистрибьютор фильма — «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент- первокурсник Женя попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себе и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.

Алексей Чадов, режиссер-постановщик, продюсер:

«Меня, как и многих современников, волнует тема искусственного интеллекта. Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино. Как мы будем жить с AI зависит от нас самих, но я верю, что, если вложить душу в искусственную вещь, то она тоже становится живой. Наш робот Апостол (A.P.O100L) из кибернетического «замка» фантастической лаборатории в прямом смысле сбегает в народ к людям — в прекрасный город Кострому, и постарается понять людей и мир, который его окружает. Мы хотим сделать семейный приключенческий фильм, где много юмора, спецэффектов, экшена и фантастических элементов. Это в первую очередь необычная история, где один из главных героев – робот – A.P.O 100L, то есть Апостол, нейросеть, которая пытается жить, как человек. Представьте, что такой РОБОТ живет среди нас, ходит, гуляет, читает, спорит, учится смеяться плакать и любить. И, конечно, главной технической особенностью картины является создание этого робота, точнее его сложнейшего костюма – экзоскелета. По сути, это будет первый наш российский фильм с такой непростой задачей».

(Не) искусственный интеллект - комедия для всей семьи

Сергей Сельянов, продюсер:

«Семейная комедия для Алексея Чадова – новая территория. Для меня, конечно, неожиданно, что он вдруг обернулся в сторону комедии. Но на самом деле у Алексея есть прекрасный опыт для этого фильма. Опыт отца. Это очень важно для человека, который занимается кино, где герои – подростки.

«(Не) искусственный интеллект» – это история про общение молодого человека, нашего современника, с искусственным интеллектом, который встроен в экзоскелет. Тема актуальная, поскольку мы все живем в мире, где нейросети уже не являются фантастикой. И мы часто пользуемся таким интеллектом, не задумываясь особо об этом. Но наше размышление в фильме – комедийное – о том, насколько этот интеллект может быть разумным, насколько он может быть другом человека. Тема вечная, но тем не менее и актуальная.

Удивительно, но, когда мы прочитали сценарий, то не сговариваясь, решили, что наш герой – Леон Кемстач из «Слова пацана», нам кажется, он отлично сыграет эту роль».

Андрей Рыданов, продюсер:

«Мне было интересно вновь погрузиться в тот период нашей жизни, когда идёт формирование личности – яркий, эмоционально наполненный и в то же время непростой этап для каждого человека. Наши герои учатся принимать самостоятельные решения, берут на себя ответственность и, в конечном счете, воспитывают в себе те качества, которые делают их полноценными участниками общественной жизни. Работа над созданием большого жанрового проекта, способного донести до зрителя важные ценностные ориентиры, это очередной творческий вызов для нашей команды и прекрасная возможность обратиться к самой широкой зрительской аудитории.

Александр Архипов, главный редактор кинокомпании СТВ:

«Это история взросления, конечно. С одной стороны, мужает, растет этот искусственный интеллект сам по себе. А с другой стороны, наш герой. И мне кажется, что такие истории нужны. Потому что это может быть хорошее семейное и детское кино. Потому что не так много подростков на экране в таких светлых историях.

(Не) искусственный интеллект - комедия для всей семьи

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