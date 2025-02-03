«Не перебивай 2.0»: ice Lo и ayv1o выпустили ремикс песни Нюши

Молодые артисты российской музыкальной сцены ice Lo и ayv1o презентуют ремикс на знаковую композицию Нюши — работа получила название «Не перебивай 2.0». Новинка стала настоящим подарком для слушателей, поскольку в этом году оригинальная версия хита отмечает свой юбилей — 15 лет с момента выхода на альбоме «Выбирать чудо».

ice Lo, известный своей романтической лирикой и фирменным стилем, в коллаборации с музыкальным продюсером и по совместительству братом ayv1o, смогли привнести в известный трек трендовое звучание. Новый ритм и аранжировка подарили песне второе дыхание, а добавленный куплет от ice Lo в стиле hip-hop придал композиции особый шарм.

Отмечается, что проект быстро завоевал популярность среди слушателей: на платформе Tik-Tok новая версия трека моментально «завирусилась», спровоцировав волну пересъемов и креативных интерпретаций от пользователей. А сочетание мелодии с яркими музыкальными приемами делает «Не перебивай 2.0» лучшим выбором как для танцев на дискотеке, так и для съемки вертикальных видео в соцсетях.