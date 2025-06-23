«Не вспоминай»: МАРФА представила новую авторскую песню

21 июня состоялась премьера авторской песни молодой артистки МАРФЫ – «Не вспоминай», трека, с которым она блистательно одержала победу в международном вокальном конкурсе «Звезда-2025» на телеканале «Звезда». Это не просто релиз – это символ пути, длиною в годы упорного труда, веры в мечту и самоотдачи.



История МАРФЫ (Марфы Николаевой) – сказка о Золушке в современном мире. Девочка из Великого Новгорода, родившаяся 10 июня 2007 года, с 6 лет занималась вокалом, хореографией, ораторским мастерством, совмещая это с отличной учёбой в гимназии с математическим уклоном. В 9 лет она записала свой первый трек, а в 10 вышла петь на главную площадь родного города.



С тех пор путь МАРФЫ – это череда сцен, конкурсов, фестивалей, побед и поражений, каждое из которых закаляло её характер и приближало к звёздам. Она – выпускница Академии Ларисы Долиной, лучший студент ГМУЭДИ имени Гнесиных, дважды стобальница шестого сезона и финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Её репертуар – это отражение её души: от поп-музыки до джаза, от фолка до R&B.



«Не вспоминай» – песня, с которой МАРФА вошла в финал «Звезды-2025» и покорила сердца зрителей и жюри. Лиричный и пронзительный сингл рассказывает о том, как важно отпускать, прощать и идти вперёд, даже если прошлое стучится в дверь воспоминаний. В каждой строчке слышна искренность юной певицы, в каждом аккорде – сила её голоса и сердца.



«Эта песня – манифест. Всё, что я переживала в эти годы, все слёзы, надежды, мои мечты – они в ней. Я благодарна каждому, кто шёл рядом, кто верил и кто просто слушал», – признаётся артистка.



Победа в шоу принесла МАРФЕ не только главный приз в 1 миллион рублей, но и предложение о сотрудничестве с Национальной Музыкальной Корпорацией Виктора Дробыша. «Не вспоминай» – это её первый шаг в новую большую главу жизни.