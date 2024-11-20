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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНе заменит, а усилит: эксперты развенчали главные мифы об ИИ в киноиндустрии

Не заменит, а усилит: эксперты развенчали главные мифы об ИИ в киноиндустрии

editor
By editor
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маленькие ночные серенады - пресс-конференция
Фото © НСН

В НСН прошла пресс-конференция создателей первого российского нейро-анимационного фэнтези.

19 ноября в Национальной службе новостей состоялась пресс-конференция, посвященная применению искусственного интеллекта в современной анимации и кинематографе. Ведущие эксперты индустрии обсудили перспективы развития ИИ-технологий в искусстве и развенчали основные мифы о «замене человека машиной».

В дискуссии приняли участие кинокритик Давид Шнейдеров, режиссер и автор идеи проекта «Маленькие ночные серенады» Светлана Астрецова, AI-эксперт и продюсер Лия Уварова и технологический визионер, основатель компании Mindset Фрэнк Шихалиев.

«Мы переживаем уникальный момент в истории анимации. Технологии ИИ совершили колоссальный скачок, и «Маленькие ночные серенады» — яркий пример того, как эти технологии могут быть использованы не просто для создания спецэффектов, а для формирования совершенно нового художественного языка», — отметил Давид Шнейдеров.

В рамках пресс-конференции был представлен тизер проекта «Маленькие ночные серенады» — первого в России анимационного фэнтези, созданного с применением нейросетей. Фильм уже получил признание на международных фестивалях, включая параллельную программу Венецианского кинофестиваля Next Step и Fellini Film Festival.

«За два года работы над проектом мы доказали: качественная анимация будущего – это синтез человеческого таланта и возможностей ИИ. Нейросети не заменяют аниматоров, а дают им новые инструменты для творчества», — подчеркнула режиссер проекта Светлана Астрецова.

«Технологии развиваются стремительно — то, что происходит сейчас в развитии ИИ, можно сравнить с прогрессом технологий за 50 лет в XX веке. Однако важно понимать: искусственный интеллект не умеет и в обозримом будущем не сможет работать со смыслами. Это остается задачей человека и только человека», — отметил Фрэнк Шихалиев, основатель компании MindSet.

«Искусственный интеллект становится мостом между эпохами, позволяя нам по-новому взглянуть на творческое наследие прошлого. В нашем проекте мы переосмысливаем видение художников эпохи модерна через призму XXI века. При этом технологии делают создание анимации более доступным — теперь каждый талантливый человек может воплотить свои самые смелые идеи», — пояснила ИИ-эксперт и сопродюсер проекта Лия Уварова.

Премьерный показ «Маленьких ночных серенад» состоится в московском музее-театре «Булгаковский дом». В дальнейшем создатели проекта планируют серию показов в России и за рубежом, а также работу над новыми проектами с применением ИИ-технологий.

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