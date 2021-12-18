Неделя «Тавриды.АРТ» в Москве началась с шоу в аэропорту Домодедово

«Таврида.АРТ» и Московский аэропорт Домодедово устроили масштабный праздник творчества на стыке нескольких видов искусства в пассажирском терминале. Мультижанровое шоу, объединившее индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт, открыло неделю «Тавриды.АРТ» в Москве.

«Мы постоянно стараемся расширять границы возможного, смешивая аудитории и жанры, вдохновляя молодых творцов оставлять зону комфорта, развиваться и создавать новое. А еще замечать вокруг возможности для самореализации. Они есть везде, даже в аэропорту – сегодня мы в этом убедились. Сотрудничество с Домодедово позволило нам объединить в одном шоу классическую музыку, дерзкий фэшн молодых дизайнеров, особый взгляд на действительность от мастеров стрит-арта и атмосферу свободы, предвкушения новых впечатлений, которая всегда царит в аэропортах. Это уникальное сочетание, таких перформансов еще не было ни в России, ни в мире. Мы стремились приблизить искусство к повседневной жизни, сделать встречу с прекрасным спонтанной – и от этого еще более яркой и запоминающейся», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Симфонический оркестр под управлением альтиста и дирижера, лауреата премии «Грэмми» Юрия Башмета и живущего в России эквадорского оперно-симфонического дирижера Фредди Кадены исполнил знаменитые шедевры классической музыки: «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Русский вальс» Дмитрия Шостаковича, «Время, вперед!» Георгия Свиридова и «Болеро» Мориса Равеля. Юрий Башмет уже несколько лет является творческим наставником участников проектов «Тавриды»: на площадке арт-кластера в Крыму не раз проходили концерты симфонического оркестра резидентов под его управлением. В прошлом году маэстро стал обладателем премии «Легенды Тавриды» – премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусств для своих наставников.

«Музыку и моду объединяет свобода – свобода самовыражения. Мы с моими молодыми коллегами хотели выбрать для концерта необычное место, и появилась идея выступить в аэропорту. Люди только прилетели или готовятся к перелету, и вдруг случается чудо – прикосновение к искусству. Мы выбрали для исполнения яркие, красивые, понятные произведения – то, что приворожит к классической музыке, а не оттолкнет от нее. Думаю, в результате наши сегодняшние зрители придут и в классический концертный зал», – сказал Юрий Башмет. Он сообщил, что возглавит направление классической музыки в Университете креативных индустрий – постоянно действующем образовательном центре арт-кластера «Таврида», который создается в Крыму и начнет работу в 2023 году. «На «Тавриде» строится Университет креативных индустрий. Это будет большой всесезонный центр творчества, творческого образования. Там будет всё – все направления искусства. Если за время строительства в мире появится новое направление искусства, то и оно там будет. В том числе, конечно, будет и классическая музыка. Я и буду ее представлять. «Таврида» – это изумительное место и у нас большие совместные планы», – поделился прославленный музыкант и дирижер.

Под аккомпанемент классической музыки состоялся модный показ коллекций шести молодых российских дизайнеров – резидентов и мастеров «Тавриды.АРТ». Яна Горохова, создатель бренда ICÔNE.AT, представила образы повседневной одежды из натуральных тканей с использованием фурнитуры как акцентов. «Эта коллекция – про одежду, которая излучает ясность, безмятежность и в то же время уверенность. Природные оттенки, объемы, длина, свобода движений и полное ощущение комфорта. Девушка ICÔNE.AT – космополит, ей чужды клише, она совершенно свободно чувствует себя и в маскулинном брючном костюме, и в минималистичном кожаном платье», – рассказала Яна Горохова. По ее мнению, классическая музыка внесла в шоу элемент высокого искусства. «Синтез современной моды и высокого искусства в лице симфонического оркестра – это всегда интеллектуально. А в урбанистическом интерьере аэропорта Домодедово – еще и стильно, смело», – считает дизайнер.

Коллекцию-оду вечеринкам в честь дня рождения AFTER BIRTHDAY PARTY продемонстрировала дизайнер Полина Ушакова. Основатель бренда AlenaOSVALD Алена Освальд презентовала вечерние платья. Надежда Парфёнова представила авторскую капсульную и зимнюю коллекцию, выпущенную брендом STRNGRS. Тимур Хамраев, основатель бренда TIMUR HAMRAEV, показал коллекцию молодежных мужских шуб «Курс на север», с которой он побеждал на крупных международных конкурсах для молодых дизайнеров, таких как «Адмиралтейская игла», «Точка Ru», прошел в финал «Русского силуэта», стал участником модного шоу на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Инна Королева, стилист и основательница бренда Inna Koroleva Lab. подготовила для шоу новую коллекцию одежды, где в образах из теплого кашемира и летящего шелка высокотехнологичный мир переплетается с волшебным.

Важной частью шоу стала экспозиция монументальных работ, созданных стрит-арт-художниками – резидентами проекта «Культурный код» платформы «Россия – страна возможностей» – на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму.

Все желающие могли участвовать в мастер-классах по созданию дизайнерской одежды и украшений, которые провели резиденты «Тавриды.АРТ».

«В преддверии самого важного праздника в году в пассажирском терминале Домодедово состоялась настоящая феерия звука, цвета и чувств, — отметила PR-директор Московского аэропорта Домодедово Дарья Коршунова. — В проекте соединились мода, музыка, стрит-арт, благодаря чему, событие получило восторженные отклики от путешественников. Наши партнеры подарили не только ощущение скорого наступления главной ночи года, но и поделились практическими советами о стиле и красоте».

В рамках недели «Тавриды.АРТ» в Москве также состоятся: шоу резидентов проекта в цеху действующего завода «ЧЗЭМ–Энергомаш»; музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева, в фудмолле «Депо»; вручение премии «Легенды Тавриды» в Театре им. Е. Вахтангова.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.