Неделя «Тавриды.АРТ» в Москве подвела итоги

Неделя «Тавриды.АРТ» в Москве проходила с 16 по 22 декабря: около 500 молодых деятелей культуры и искусства подготовили и провели серию ярких шоу и социальных акций, которые собрали более 5000 зрителей в режиме офлайн. Онлайн-трансляции ключевых событий были доступны всем желающим в любой точке мира. Благодаря проекту молодые творцы получили опыт работы в столице, выступлений на необычных площадках, рассказали о своем творчестве и проектах «Тавриды.АРТ» широкой аудитории, приняли участие в эфирах популярных теле- и радиошоу.

«Молодые творцы и вся команда «Тавриды» вместе работали над сложной и вдохновляющей задачей – принести искусство туда, где его не было, и по-новому открыть эти пространства, наполнить их своей творческой энергией. Нам очень хотелось подарить людям радость от незапланированной встречи с искусством. Пассажирам в терминале аэропорта Домодедово, семьям рабочих машиностроительного завода в Чехове, врачам, которые спасают людей в «красной зоне», пациентам военного госпиталя и, наконец, подопечным социального центра имени Елизаветы Глинки – женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию», – рассказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

Для резидентов арт-кластера неделя «Тавриды.АРТ» в Москве стала временем новых возможностей и профессионального роста. Молодые артисты выступали перед новыми для себя аудиториями. «Этот проект изменил меня, дал ценный опыт и уверенность в себе, – поделилась певица RASSOMAHA (Наталья Рассохацкая). – Для этого пришлось выходить из зоны комфорта. Например, когда мы готовили вечер, посвященный Леониду Дербеневу, нужно было найти свой вариант исполнения, пропустить песню через себя. И спеть так, чтобы зацепить зрителей, открыть для них старые хиты по-новому. Для меня это был вызов, я тревожилась, получится или нет. Шоу резидентов мы провели на заводе — это было очень необычно. В день репетиции рабочие трудились на станках, а мы — яркие, в костюмах – отжигали на сцене. Интересно было осознавать, что мы выступаем на заводе – а значит, если захотим, сможем сделать такое шоу в любом месте. На корабле, на космодроме – везде. А музыкальный вечер в фудмолле «ДЕПО», наоборот прошел в теплой семейной обстановке. Все получилось здорово, и, судя по аплодисментам, зрители остались довольны».

Дизайнер Алена Освальд, представившая коллекцию вечерних платьев на модном показе «Тавриды» в аэропорту Домодедово, отмечает, что проект помог ей стать известнее. «Удалось засветиться на ТВ и в сети. Дать интервью в шоу «Изолента», телеканалам «Пятница» и «360». Кадры с моими работами попали на «Россия Культура» и «Москва 24», – отмечает Алена. – Для меня «Таврида» — это синоним слова «возможность». Возможность показать себя, поработать с профессионалами, познакомиться с большим количеством творческих людей. Квинтэссенция креатива. В этот раз мы имели честь вывести моделей на подиум под симфонический оркестр! А дирижировал им Юрий Башмет! Это было потрясающе. Я счастлива быть частью такого масштабного проекта!».

Шоу-программа

Открытием недели «Тавриды.АРТ» в Москве стало мультижанровое шоу в аэропорту Домодедово, объединившее индустрию моды, классическую музыку и стрит-арт. Во время уникального перформанса симфонический оркестр под управлением альтиста и дирижера, лауреата премии «Грэмми» Юрия Башмета и живущего в России эквадорского оперно-симфонического дирижера Фредди Кадены исполнил знаменитые шедевры классической музыки. Под аккомпанемент оркестра состоялся модный показ коллекций шести молодых российских дизайнеров – резидентов и мастеров «Тавриды.АРТ». Важной частью шоу стала экспозиция монументальных работ, созданных стрит-арт-художниками – резидентами проекта «Культурный код» платформы «Россия – страна возможностей» – на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Все желающие могли участвовать в мастер-классах по созданию дизайнерской одежды и украшений, которые провели резиденты «Тавриды.АРТ».

18 декабря более 60 молодых артистов выступили на Шоу резидентов – театрализованном музыкальном представлении, которое прошло в одном из цехов действующего завода «ЧЗЭМ–Энергомаш» в подмосковном городе Чехов. На время шоу цех завода, выпускающего запорную арматуру для АЭС и ТЭС, превратили в сценическую площадку. Молодые артисты исполнили 15 музыкальных, танцевальных и театрально-пластических номеров, объединенных общим сюжетом о пути к мечте и творчеству. Техническое сопровождение мероприятия прошло при поддержке участников Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters. Зрителями стали работников завода и их семьи. Дети сотрудников, посетившие шоу, научились расписывать футболки и создавать дизайнерские украшения на мастер-классах резидентов «Тавриды».

Серию культурных акций продолжил концерт «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. На музыкально-театральном вечере в фудмолле «ДЕПО Москва» резиденты арт-кластера «Таврида» выступили вместе с талантливыми школьниками – участниками проекта «Большая перемена», джазовым ансамблем Академии джаза Игоря Бутмана и пианистом, джазовым импровизатором и певцом Олегом Аккуратовым. В программу концерта вошли 13 знаменитых шлягеров на стихи Леонида Дербенева. Музыкальную программу дополнили стихи поэта, которые читали Константин Хабенский, Андрей Кузнецов, Владимир Машков, Виктор Добронравов, MANIZHA и другие известные артисты. Зрители концерта также стали участниками гастрономических мастер-классов на площадке фудмолла.

Ключевым мероприятием недели «Тавриды.АРТ» в Москве стала торжественная церемония вручения премий «Легенды Тавриды». Обладателями премии-признания, учрежденной молодыми деятелями культуры и искусства для своих наставников и учителей, стали телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова получила награду за отца, кинорежиссера Владимира Меньшова, который был удостоен премии посмертно. Церемония состоялась на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, техническое сопровождение церемонии прошло при поддержке участников Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters. Вручения премии чередовались с творческими номерами и постановками, которые подготовили молодые режиссеры и артисты, резиденты «Тавриды». Каждая постановка рассказывала об одном из обладателей премии, о творческом пути героя и о деле, которому он посвятил жизнь. Выступления объединили хореографию, театральный перформанс и видеоарт. Частью программы стали выступления группы «Иванушки International», учеников Владимира Меньшова и звезд КВН.

В рамках недели «Тавриды.АРТ» в Москве состоялся также официальный релиз новой песни о «Тавриде», которую написал рэп-исполнитель ST. Трек «Ты не один» был впервые презентован на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Вместе с ST песню подготовили и исполнили резиденты «Тавриды» Apassiona, ГАЛЯ, Dr. Gleb и Сергей Уваров.

Социальная программа «МИР. ЛЮБОВЬ. ИСКУССТВО»

Во время недели «Тавриды.АРТ» в Москве молодые артисты и команда арт-кластера организовали концерты в социальных учреждениях и другие социальные акции. Вместе с партнерами и благотворительными фондами резиденты «Тавриды» подарили новогоднее настроение медикам, работающим в «красной зоне», пожилым людям, а также людям в трудной жизненной ситуации, которым необходимы помощь, поддержка и вера в себя.

На концерте в отделении Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки в Ясенево резиденты «Тавриды» Сестры Яковлевы исполнили авторские песни и хиты разных лет на четырех языках: русском, английском, французском и испанском. Известную всем песню «В лесу родилась ёлочка» зрители пели вместе с артистами. Команда «Тавриды» привезла в центр социальной адаптации подарки и открытки с видами территории арт-кластера в Крыму, мыса Меганом, города Судак и Черного моря. Сотрудники и резиденты арт-кластера «Таврида» написали на открытках поздравления с Новым годом и теплые пожелания. Партнером мероприятия стал благотворительный фонд «Старость в радость».

Еще один концерт социальной программы «Мир. Любовь. Искусство» прошел 20 декабря в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. В нем участвовали резиденты арт-кластера «Таврида» Глеб Мелентьев, POLI NIKA и Диана Горан. Молодые артисты исполнили свои песни и кавер-версии российских хитов.

Также команда «Тавриды» приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» совместно с фондом «Старость в радость» и передала подарки для одиноких бабушек и дедушек Самарской области. Продолжая череду социальных акций, сотрудники арт-кластера сдали кровь для пациентов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Социальную программу «Мир. Любовь. Искусство» завершила акция в городе Собинка Владимирской области. Сотрудники арт-кластера «Таврида» приняли участие в ремонте городского Центра культуры и досуга. Вместе с танцевальным и театральным коллективами центра команда арт-кластера покрасила стены в фойе Дома культуры, резиденты «Тавриды» провели мастер-классы для юных участников вокального коллектива ДК.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве прошли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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