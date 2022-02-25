Недвижимость Испании: в каком из районов лучше купить квартиру для переезда на ПМЖ

Испанская недвижимость традиционно востребована среди граждан России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Планирующих переезд на постоянное место жительства привлекают комфортные климатические условия, развитая экономика и инфраструктура европейской страны. Перед тем, как купить недвижимость в Торревьехе, Барселоне или Мадриде, будет не лишним получить дополнительную информацию о регионах страны.

Привлекательность недвижимости Испании

В стране нет ограничений на покупку недвижимости иностранными гражданами, что позволяет пользоваться и распоряжаться объектами жилого фонда по своему усмотрению в любом из регионов страны. Среди иных поводов к приобретению зарубежной недвижимости можно выделить:

Доступную стоимость. Цены на квартиры различаются в зависимости от района, однако найти вариант за 30-40 тысяч евро вполне реально.

Выгодную систему ипотечного кредитования. Банки выдают ссуду вплоть до 80% от общей стоимости объекта.

Ликвидность. Спрос на жилье в Испании постоянно растет, поэтому при возникновении необходимости в продаже квартиры трудностей с поиском покупателей не возникнет.

Упрощенный визовый режим. Собственник жилья имеет право на получение шенгенской визы, которая открывает путь во все страны Евросоюза.

Возможность оформления вида на жительство с последующим получением гражданства.

В каком районе страны лучше жить

Универсального ответа на данный вопрос не существует, так как лучше всего сформировать собственное впечатление о стране в ходе ознакомительного тура. Однако ниже приведены основные характеристики востребованных сообществ:

Барселона. Второй по популярности после Мадрида регион среди туристов. Город со множеством достопримечательностей и развитой инфраструктурой подходит для активной жизни. Застройка представлена первичными и вторичными объектами. Есть старые панельные дома и современные жилые комплексы. Стоимость жилья выше, чем в более компактных городах, и начинается от 80 000 евро.

Валенсия, третий по величине город страны. Ритм жизни более спокойный, чем в Мадриде и Барселоне, а инфраструктура столь же развита. Разброс цен варьируется от 35 000 евро в старых домах до 80 000 евро за небольшую квартиру в новостройках.

Аликанте – еще одно популярное туристическое направление Испании. Здесь наиболее теплый климат, даже зимой температура редко опускается ниже +15 градусов. Стоимость квартир начинается от 20 000 евро, но это цены объектов в старом жилом фонде, удаленном от побережья.

Торревьеха, небольшой город, часто называемый «русским», так как здесь наиболее крупная русскоговорящая община. Идеальное место для спокойной и размеренной жизни. Стоимость апартаментов в среднем начинается от 35 000 евро.

При покупке жилья нужно учитывать тот момент, что наиболее низкие цены на объекты, нуждающиеся в дальнейшем ремонте. Комфортабельные современные апартаменты в прибрежной зоне стоят гораздо дороже.

Помощь в выборе и покупке апартаментов

На официальном сайте https://spain-real.estate/ru/ представлены актуальные предложения от застройщиков и агентств недвижимости для жителей России и других стран. Ознакомиться с ценами можно в режиме реального времени. Специалисты компании готовы оказать профессиональную помощь в выборе жилья, а также оформлении сделки.

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