Нейромонах Феофан познакомит Москву с древней «рэйверской» Русью

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан представит концептуально новую программу — «Древнерусский рэйв»: 6 февраля 2021 в московском клубе 1930 всех фанатов его самобытного звучания ждёт новое шоу и заряд фирменной «ядрёности».
«Древнерусский рэйв» призван воплотить все самые смелые и абсурдные фантазии на тему «Как дед на медведя в мошпит ходил». Специально для новой программы драмодей смастерил разномастных ремиксов на свои хиты, к составу музыкантов на сцене присоединится ещё один барабанщик, а визуальная составляющая получит тематическое наполнение для более глубокого погружения в настроение древней «рэйверской» Руси.
Готовьтесь получить мощный заряд Драма — проверим, выдержат ли ваши лапти настоящий «Древнерусский рэйв»!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.