Неконференция «АRТtalk. Искусство после креативной экономики» пройдет с участием топовых экспертов в профессиональных областях

24 апреля 2021 года в онлайне состоится неконференция «АRТtalk. Искусство после креативной экономики». Мероприятие пройдет в форме глобальной дискуссии о трендах, инновациях и перспективах креативно-инновационной деятельности. На одной площадке соберутся ведущие представители сфер искусства, науки и технологий, социально ориентированные некоммерческие организации, креативные менеджеры – все те, кого сегодня принято считать лидерами изменений.
«АRТtalk», словно кубик Рубика, перевернет представление о влиянии творчества и инноваций на экономику и поможет участникам сгенерировать прорывные идеи и решения. Более 50 экспертов со всего мира обсудят современное видение поколений Z и Альфа, каким не может быть образование в эпоху экономики знаний, на чем основывается креативная экономика, что является трансформацией, а что – хайпом и почему одни технологии живут веками, а другие – нет.
Среди приглашенных спикеров: Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко; Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский; директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин; генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева; директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами в «СберЗвук», исполнительный директор по развитию экосистемы Sber X Александр Гагиев; директор по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group (ВКонтакте, Одноклассники, BOOM) Константин Сидорков; маркетолог и социальный психолог, кандидат психологических наук, доктор социологических наук, президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент международной ассоциации «Гэллап Интернешнл» (Gallup International Association), директор по развитию Фонда развития интернет-инициатив Евгений Борисов; профессор Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Милехин; директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова; руководитель Центра мобильных технологий Фонда «Сколково», сооснователь ARena Lab и ARena Space Василий Рыжонков, а также другие яркие представители различных направлений креативной сферы, федеральных молодежных движений и некоммерческих организаций.
«АRТtalk. Искусство после креативной экономики» объединит сразу несколько форматов, среди которых ток-шоу с экспертными обсуждениями, драйв-интервью, битва технологий, креативный шторм, шоу-презентации и визионерский фреш. В рамках неконференции также пройдет благотворительный онлайн-марафон Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Сегодня креативные индустрии являются движущей силой экономики: это финансовый оборот более 2 млрд долл., почти 30 млн рабочих мест, а также развитие туризма, социальная устойчивость городов, улучшение инновационной среды.
Участие в неконференции бесплатное. Регистрация доступна на arttalk.art.
Начало в 12:00.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.