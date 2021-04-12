Неконференция «АRТtalk. Искусство после креативной экономики» пройдет с участием топовых экспертов в профессиональных областях

24 апре­ля 2021 года в онлайне состо­ит­ся некон­фе­рен­ция «АRТtalk. Искус­ство после кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки». Меро­при­я­тие прой­дет в фор­ме гло­баль­ной дис­кус­сии о трен­дах, инно­ва­ци­ях и пер­спек­ти­вах кре­а­тив­но-инно­ва­ци­он­ной дея­тель­но­сти. На одной пло­щад­ке собе­рут­ся веду­щие пред­ста­ви­те­ли сфер искус­ства, нау­ки и тех­но­ло­гий, соци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ные неком­мер­че­ские орга­ни­за­ции, кре­а­тив­ные мене­дже­ры – все те, кого сего­дня при­ня­то счи­тать лиде­ра­ми изменений.

«АRТtalk», слов­но кубик Руби­ка, пере­вер­нет пред­став­ле­ние о вли­я­нии твор­че­ства и инно­ва­ций на эко­но­ми­ку и помо­жет участ­ни­кам сге­не­ри­ро­вать про­рыв­ные идеи и реше­ния. Более 50 экс­пер­тов со все­го мира обсу­дят совре­мен­ное виде­ние поко­ле­ний Z и Аль­фа, каким не может быть обра­зо­ва­ние в эпо­ху эко­но­ми­ки зна­ний, на чем осно­вы­ва­ет­ся кре­а­тив­ная эко­но­ми­ка, что явля­ет­ся транс­фор­ма­ци­ей, а что – хай­пом и поче­му одни тех­но­ло­гии живут века­ми, а дру­гие – нет.

Сре­ди при­гла­шен­ных спи­ке­ров: Пер­вый заме­сти­тель Руко­во­ди­те­ля Адми­ни­стра­ции Пре­зи­ден­та РФ Сер­гей Кири­ен­ко; Министр Пра­ви­тель­ства Моск­вы, руко­во­ди­тель Депар­та­мен­та куль­ту­ры Моск­вы Алек­сандр Кибов­ский; дирек­тор АНО «Центр раз­ви­тия куль­тур­ных ини­ци­а­тив», руко­во­ди­тель арт-кла­сте­ра «Таври­да» Сер­гей Пер­шин; гене­раль­ный дирек­тор АНО «Агент­ство стра­те­ги­че­ских ини­ци­а­тив» Свет­ла­на Чуп­ше­ва; дирек­тор по вза­и­мо­дей­ствию с кре­а­тив­ны­ми инду­стри­я­ми и талан­та­ми в «Сбер­Звук», испол­ни­тель­ный дирек­тор по раз­ви­тию эко­си­сте­мы Sber X Алек­сандр Гаги­ев; дирек­тор по раз­ви­тию музы­каль­ных про­ек­тов Mail.Ru Group (ВКон­так­те, Одно­класс­ни­ки, BOOM) Кон­стан­тин Сидор­ков; мар­ке­то­лог и соци­аль­ный пси­хо­лог, кан­ди­дат пси­хо­ло­ги­че­ских наук, док­тор социо­ло­ги­че­ских наук, пре­зи­дент иссле­до­ва­тель­ско­го хол­дин­га «Ромир», вице-пре­зи­дент меж­ду­на­род­ной ассо­ци­а­ции «Гэл­лап Интер­неш­нл» (Gallup International Association), дирек­тор по раз­ви­тию Фон­да раз­ви­тия интер­нет-ини­ци­а­тив Евге­ний Бори­сов; про­фес­сор Выс­шей шко­лы совре­мен­ных соци­аль­ных наук МГУ име­ни М.В. Ломо­но­со­ва Андрей Миле­хин; дирек­тор ФГБУ «Роскульт­центр» Мари­на Абра­мо­ва; руко­во­ди­тель Цен­тра мобиль­ных тех­но­ло­гий Фон­да «Скол­ко­во», соос­но­ва­тель ARena Lab и ARena Space Васи­лий Рыжон­ков, а так­же дру­гие яркие пред­ста­ви­те­ли раз­лич­ных направ­ле­ний кре­а­тив­ной сфе­ры, феде­раль­ных моло­деж­ных дви­же­ний и неком­мер­че­ских организаций.

«АRТtalk. Искус­ство после кре­а­тив­ной эко­но­ми­ки» объ­еди­нит сра­зу несколь­ко фор­ма­тов, сре­ди кото­рых ток-шоу с экс­перт­ны­ми обсуж­де­ни­я­ми, драйв-интер­вью, бит­ва тех­но­ло­гий, кре­а­тив­ный шторм, шоу-пре­зен­та­ции и визи­о­нер­ский фреш. В рам­ках некон­фе­рен­ции так­же прой­дет бла­го­тво­ри­тель­ный онлайн-мара­фон Обще­рос­сий­ской акции вза­и­мо­по­мо­щи #МЫВМЕСТЕ.

Сего­дня кре­а­тив­ные инду­стрии явля­ют­ся дви­жу­щей силой эко­но­ми­ки: это финан­со­вый обо­рот более 2 млрд долл., почти 30 млн рабо­чих мест, а так­же раз­ви­тие туриз­ма, соци­аль­ная устой­чи­вость горо­дов, улуч­ше­ние инно­ва­ци­он­ной среды.

Уча­стие в некон­фе­рен­ции бес­плат­ное. Реги­стра­ция доступ­на на arttalk.art.

Нача­ло в 12:00.

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