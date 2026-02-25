Необычные участники «Доброй лыжни»: от зоологов и роботов до параолимпийцев и мультгероев

Впервые в лыжных гонках: от профессиональных спортсменов до представителей химической промышленности и персонажей мультфильмов, а также зоологи, роботы и мультгерои — кто еще присоединится к необычному благотворительному событию?

1 марта в живописном парке Ларисы Лазутиной в Одинцове состоится второй благотворительный праздник «Добрая лыжня». Это мероприятие собирает не только любителей активного отдыха, но и известных личностей, представителей различных сфер деятельности, объединённых желанием помочь нуждающимся.

Среди участников — профессиональные спортсмены, эксперты из сферы производства минеральных удобрений и химической промышленности, владельцы аптечных сетей и фармацевтических предприятий, специалисты по экспортной логистике и торговле сельскохозяйственной продукцией, эксперты по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования, дистрибьюторы высокотехнологичных устройств и электронных систем, а также консультанты по бизнес-стратегиям и развитию. Не менее яркими участниками станут и золотодобытчики, добавляя разнообразия и профессиональной экспертизы в командный состав.

Особое место в списке участников занимают сотрудники Московского зоопарка — настоящие зоологи и ухаживающие за животными специалисты, которые выйдут на лыжню, чтобы показать, что забота о природе и животных — тоже часть благотворительной миссии. Не менее впечатляюще — участие членов параолимпийской сборной, которые продемонстрируют силу духа и настойчивость, преодолевая дистанцию на лыжных бобах — специальных устройствах, имитирующих коляски с лыжами.

Второй год подряд «Добрую лыжню» поддерживают именитые спортсмены, лично участвуя в благотворительном забеге. Среди них Мария Шорец, участница Олимпийских игр в Рио; Александр Панжинский, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам; Наталья Матвеева, серебряный призёр Чемпионата Мира по лыжам в Лахти; Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России; Юлия Гаврилова, Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в Рио; Жанна Антонова, лайфстайл-блогер и многие другие!

Особым гостем мероприятия станет легендарный лыжник Михаил Талгатович Девятьяров. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам приедет, чтобы поддержать своего сына — Михаила Девятьярова-младшего, чемпиона мира среди юниоров и победителя этапов Кубка мира, а также его супругу Екатерину Бех, известную биатлонистку. Впервые в лыжных состязаниях примет участие и их двухлетний сын Луан. Он пройдет дистанцию 600 метров, в специальном старте для детишек до 5 лет.

Также на лыжне появится необычный гость — робот-собака, резидент «Робостанции», ставший символом технологического прогресса и креативности.

«Мы рады стать частью благотворительной инициативы. Желаем успехов всем участникам, а наша робособака пусть подарит хорошее настроение! На «Робостанции» мы верим, что технологии созданы для того, чтобы делать мир лучше, и с удовольствием поддерживаем добрые начинания!», — комментирует генеральный директор «Корпорации роботов» Артур Зархи.

В разминке перед детскими стартами детишек поддержат герои популярного мультсериала фиксики, из единственного в России «ФиксиПарка». Поприветствуют участников и примут участие в разминке резиденты активити‑парка TeikaBoom персонажи популярной компьютерной игры Among Us.

Благотворительное спортивное событие «Добрая лыжня» — это важная социальная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблемам слуха и необходимости профилактики нарушений слуха. Мероприятие организовано соцбюро «Добрые проекты» и АНО «Я тебя слышу», которая с 2015 года оказывает помощь детям и взрослым с нарушениями слуха по всей России. В рамках акции, которую поддержал «Совкомбанк», собираются средства, часть которых пойдет на реализацию программ по профилактике потери слуха и созданию доступной среды для глухих и слабослышащих.

Организаторы ставят перед собой амбициозные задачи — популяризация здорового образа жизни, развитие массового спорта и культуры благотворительности. Участие известных спортсменов, блогеров и медийных личностей помогает привлечь внимание общества и бизнеса к важности интеграции людей с нарушениями слуха, а также к необходимости их поддержки и социальной адаптации.

Мероприятие предоставляет возможность каждому — от опытных лыжников до новичков и семей с детьми — внести свой вклад в благородное дело, объединяя спорт, здоровье и добрые намерения. Часть собранных средств будет направлена на поддержку программ «Я тебя слышу», которые уже помогли более 8000 семьям и проверили слух у более чем 70 000 человек.

«Спортивное состязание «Добрая лыжня» как символ единства, заботы и поддержки, дает возможность показать, что спорт и благотворительность могут идти рука об руку, создавая позитивные перемены в обществе. Благодаря участию профессионалов, звезд и волонтёров, мероприятие становится ярким примером того, как общие усилия могут изменить жизнь к лучшему, подарить надежду и новые возможности тем, кто в них особенно нуждается», — сообщил Сергей Юхин, основатель соцбюро «Добрые проекты».

««Добрая лыжня» пройдет накануне Всемирного дня слуха, учрежденного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его цель — повысить осведомленность о профилактике потери слуха, важности ранней диагностики и обеспечения доступа к услугам по реабилитации по всему миру. Это день, когда говорят не только о медицине, но и о равенстве, инклюзии и правах глухих и слабослышащих людей», — сообщили Зоя Бойцева и Алла Маллабиу, сооснователи АНО «Я тебя слышу».

По статистике ВОЗ, каждый 10-ый человек в мире живет с нарушением слуха. Если не предпринимать никаких действий, к 2050 году это будет каждый четвертый. При этом ВОЗ подчеркивает, что до 60% случаев потери слуха у детей и до 50% у взрослых можно предотвратить. В России живут 13 миллионов людей с нарушенным слухом. Каждый второй подросток находится под угрозой потери слуха из-за неправильного использования аудиоустройств.

Онлайн-регистрация на благотворительное спортивное событие открыта до 28 февраля 2026 года включительно или до достижения лимита участников. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте добраялыжня.рф.