Необычный подарок: клубника в шоколаде для любимых

Клубника, да, ещё в шоколаде — вкусное лакомство, которое никого не оставит равнодушным. Сочетание сладкого с небольшой кислинкой порадует любого гурмана. Неудивительно, что этот десерт стал популярным и оригинальным подарком. Он уместен к разным праздникам: на день рождения, на корпоратив, на День влюблённых.

Эксклюзивности презенту добавляет оформление. Если нужны клубника в шоколаде купить в Москве её можно в кондитерской "The Chocolate Box". Дизайнеры разработали несколько десятков интересных композиций: в коробке, в форме букета. Поэтому сделать неожиданный и приятный сюрприз не составит труда.

В чём особенность? Сладкоежки непременно оценят отборные крупные ягоды свежей и сочной клубники. Они глазурованные бельгийским шоколадом премиум качества. Он буквально тает во рту, создавая взрыв вкусов. Такой подарок — лучшая демонстрация ваших тёплых чувств, проявление заботы и признания в любви.

Дорого ли обходится съедобный презент? Отнюдь, заказать букеты из клубники в шоколаде Москва можно по предложенной ссылке. Цена зависит от количества ягод, вариантов оформления. А чтобы подарок наверняка пришёлся по душе получательнице, закажите к нему настоящий букет живых цветов.

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