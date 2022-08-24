«Необыкновенное чувство»: Подольская мечтает о третьем ребенке

Певица призналась, что готова быть многодетной матерью! Как к этому относится ее супруг Владимир Пресняков? Правда ли, что музыкант больше не хочет детей? Зачем исполнительница выбрала для старшего сына школу полного дня? Кто научил Артемия сквернословить? Почему многие уверены, что знаменитости находятся на грани развода?

Наталья Подольская и Владимир Пресняков готовятся отправить старшего сына в первый класс! Супруги остановили свой выбор на элитной частной школе, которая находится недалеко от их загородного дома. Родителям придется платить за год обучения наследника полмиллиона рублей!

«Каждому ребенку устраивают собеседование, во время которого определяют его психотип. Потом их направляют к конкретному педагогу, выбирают, чтобы был строже или мягче», — делится артистка.

Для исполнительницы было важно, чтобы Артемий находился в школе целый день. По словам звездной мамы, она категорически не хочет делать с мальчиком домашние занятия.

«Здорово, что их будет возить школьный автобус. Утром он будет уезжать, а ночью приезжать», — отмечает Наталья.

Семилетний наследник пока не увлекается музыкой, но очень любит танцы и плавание. Подольская говорит, что сын растет непоседой. Он часто получает травмы и спорит с родителями.

«Тема любит конструктор «Лего». Они с папой постоянно что-то строят вместе, умилительная картина. Бывает, что ссорятся. Папа не туда фигурку поставит или еще что. Иногда до слез доходит, папа плачет», — смеется певица.

Супруги жалуются, что недавно столкнулись с большой проблемой. Старший наследник начал сквернословить и грубить.

«Он принес из детского сада плохое слово. Им еще называют собаку женского рода. У нас просто такой период, одни «какашки, писюшки, дебилы, тупые». Любит себя называть тупым. Я ему говорю: «Прекрати оскорблять моего сына», — улыбается Наталья.

«Он задает 380 тысяч вопросов в минуту. Просто льется и льется: «Пап, а сколько это? А как дети получаются? А чего это?» — жалуется Владимир.

Звездные родители еле успевают справляться и со вторым ребенком. В октябре Ивану исполнится два года. Мальчик капризничает, если мамы нет рядом.

«Он не сидит на месте, будет ползать по мне. Ни к кому не идет кроме меня, такой возраст. Я должна уделять ему каждую секунду своего внимания», — делится Подольская.

Несмотря на все трудности материнства, певица задумывается о третьем ребенке!

«Я бы хотела еще одного карапузика. Это такое необыкновенное чувство, когда ты носишь в себе жизнь, она растет, а потом появляется на свет», — рассуждает знаменитость.

Но исполнительница говорит, что не собирается завершать музыкальную карьеру. Она планирует все совмещать. У девушки есть целый штат помощников.

«У нас две няни, которые работают вахтовым методом, сменяют друг друга. А еще есть домработница, она приходит три раза в неделю», — отмечает артистка.

По словам Натальи, вся проблема заключается в супруге. Владимир пока не готов еще раз становиться отцом.

«Мне кажется, что он не очень хочет. Ему хватит, у него уже трое», — объясняет она.

Это не единственное, из-за чего переживает девушка. Подольская признается, что боится поправиться. После второй беременности она потратила много времени, чтобы вернуть свою прежнюю форму. Звездная мама и сейчас соблюдает все правила: не ест после пяти вечера и регулярно занимается спортом. Она ограничивает себя даже во время отдыха.

«Я не позволяла себе сладкого, не съела ни одного десерта! Но это не касалось освежающих коктейлей. Кажется, что в этот раз мне удалось сохранить фигуру», — смеется теледива.

Пресняков доволен тем, как выглядит его жена. Влюбленные счастливы вместе уже 17 лет! Музыкант все время балует певицу. На ее 40-летие он подарил ювелирное украшение с жемчугом, которое было создано по эксклюзивному дизайну самой Натальи.

«Я очень люблю жемчуг. Представляла это украшение в голове», — хвастается она.

«Часто дарю подарки, люблю это дело. Это моя сущность! Я ее купаю в этом. Нескромно, но все-таки», — смеется Владимир.

Подольская считает, что ей достался самый лучший мужчина. Он не дает поводов для ревности и сторонится даже поклонниц. Музыкант признается, что не любит давать автографы и фотографироваться.

«Володя боится, что его разорвут на сувениры», — говорит певица.

«Не то, чтобы разрывают, но фото просят часто. Я уже привык к этому», — отвечает звезда.

Несколько месяцев назад СМИ напугали поклонников пары новостями, что Владимир и Наталья находятся на грани развода! Супруги якобы прилюдно выясняли отношения, а мужчина позволял себе язвительные оскорбления в адрес жены!

«Так ужасно надоели, что я сегодня пришла одна. А он сказал: «Нет, ты мне так надоела, я не пойду», — шутит певица.

«Иногда это так, облажаюсь, что мама дорогая», — смеется Пресняков.

Звездные супруги не скрывают, что в их семье случаются конфликты. Иногда они происходят из-за пустяков. Но влюбленные не могут долго обижаться друг на друга.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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