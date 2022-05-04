«Необыкновенный концерт» в честь 15-летия Русской школы искусств Марии Володиной «ГРАНДБАЛЕТ»

20 мая 2022 года в 18:30 состоится юбилейный «Необыкновенный концерт», посвящённый 15-летию Русской школы искусств Марии Володиной «ГРАНДБАЛЕТ».

В 2007 году школа «ГРАНДБАЛЕТ» начала свою жизнь и открыла двери всем желающим научиться искусству танца. У истоков школы стояли выдающиеся деятели культуры: народный артист СССР Михаил Лавровский и народный артист России Николай Цискаридзе. Директор и учредитель Русской школы искусств «ГРАНДБАЛЕТ», солистка Большого театра, заслуженная артистка России Мария Володина в течение 15 лет развивала и продвигала школу, успешно воплощая в жизнь идеи образования в сфере хореографии. В этом году школа «ГРАНДБАЛЕТ» поднимается на новую ступень развития, открывая колледж профессионального образования.

«Необыкновенный концерт» — знаменательное событие, которое будет широко отмечаться всем коллективом. В программе празднования – большой концерт, состоящий из 2 отделений. В 1-м отделении зрители увидят сюиту из балета «Лебединое озеро», во 2-м — Дивертисмент.

На протяжении всего действия будут показаны уникальные видео сюжеты звездных гостей, выступления выпускников, которые уже стали профессиональными артистами, номера с участием учеников школы, а в конце — сюрприз от ведущих педагогов.

Среди приглашённых гостей – народный артист России и Председатель Попечительского совета школы Николай Цискаридзе, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин с супругой, общественным деятелем и поэтом-песенником Татьяной Рогозиной, известная советская и российская актриса Наталья Седых, заслуженная артистка России Юлия Пересильд, член Попечительского совета школы, генеральный директор FLAMAX Фиргат Зиганшин и другие прославленные деятели культуры и искусства.

Подробнее познакомиться со школой «ГРАНДБАЛЕТ», программой обучения, педагогическим составом можно на сайте grand-ballet.ru.

Традиционно концерт пройдёт в центре Москвы, в ДК МИСиС, по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 4.

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