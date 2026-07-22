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Мир музыки

«Неповторимый, но нелюбимый»: новый сингл «Снишься» от Настасьи Самбурской

By: editor

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«Неповторимый, но нелюбимый»: новый сингл «Снишься» от Настасьи Самбурской

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В копилке Настасьи Самбурской появилась ещё одна эмоциональная страница. Актриса и певица, давно обосновавшаяся в шансон-нише, представила сингл «Снишься» — и уже успела взбудоражить соцсети. Трек доступен на всех цифровых платформах, и, судя по первым откликам, слушатели готовы разбирать его на цитаты.

О чём же поёт Самбурская на этот раз? О том, что знакомо каждой: о снах, в которых является идеальный мужчина. Тот самый, что волнует мысли, но не задевает сердце. Героиня песни парит где-то между явью и грёзами, между уютом воспоминаний и холодом утра. Она называет его «неповторимым, но нелюбимым» и сравнивает себя с вольной птицей, которая пролетает мимо, оставляя объект грёз в мире сновидений. Драма, согласитесь, почти шекспировская, но с фирменной самбурской усмешкой.

Самые внимательные заметят в аранжировке особый колорит. Партия гармони придаёт треку налёт русской глубинки — той, где ночи длинные, а тоска находит отклик в каждой избе. Этот народный оттенок не случаен: он усиливает ощущение безысходности и делает песню близкой, что называется, «для своих».

Но Настасья была бы не собой, если бы не перевела всё в шутку. «Мой роман с ним проходит исключительно в фазе быстрого сна, — иронизирует она. — Так что, девочки, если кому-то снится мой — верните, пожалуйста! Я ещё куплет не допела». Вот так — и серьёзно, и с подколом. И тут же она ставит жирную точку в многовековой женской дискуссии: «Девочки, вечный спор «брюнет или блондин», кажется, закрыт навсегда… Вы за кого?» Вопрос, конечно, риторический, но поклонники уже ломают копья в комментариях.

По сути, «Снишься» — это продолжение галереи чувственных шансон-хитов от Самбурской, но с более фольклорным дыханием. Она снова говорит о неразделённой любви, но делает это не слезливо, а с достоинством и лёгкой улыбкой. Певица приглашает всех к прослушиванию и просит не стесняться отзывов. А мы добавим: если вы ещё не слышали, как звучит сон, который не станет реальностью, — самое время нажать на play. Кто знает, может, именно под этот трек вам приснится тот самый, неповторимый… но нелюбимый.

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