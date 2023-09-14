20 сентября в 16.00 в культурно-выставочном комплексе «Ботанические оранжереи» музея-заповедника «Архангельское» состоится открытие выставки «НЕпрошлое. Традиционные образы в современном русском стиле».

Мила Бастрикова. Василиск

Выставка объединит работы двадцати художников, работающих с темой наследия и национальной культуры в эпоху пост современности. На ней будут представлены керамика, живопись, костюмы, скульптуры, видео-арт, арт-куклы. Особое место в экспозиции займут фотографии конца XIX - начала XX века из фондов музея-заповедника «Архангельское» и Мультимедиа Арт Музея. Москва. Посетители смогут увидеть работы основателей Русского фотографического общества - Сергея Прокудина-Горского, Алексея Мазурина, Сергея Лобовикова, редко покидающие стены МАММ.

«НЕпрошлое – это выдуманное слово. Оно призвано обозначить опыт чего-то, что казалось уже несовременным, но тут же обернувшееся как цель и призвание. НЕпрошлое - вне чего наша жизнь не будет ни полной ни по-настоящему нашей. Работы и тексты-послания авторов, представленных на этой выставке столь пронзительны, что безусловно говорят сами за себя и требуют лишь минимального замедления читателя, чтобы погрузится в авторский замысел», - говорит куратор выставки Михаил Юшкевич.

В выставочном зале Ботанических оранжерей будут представлены работы художников Ирины Бабодей, Екатерины Базловой, Анны Филипповой, Маргариты Сусловой, Анны Куприяновой, Елены Ивановой, Максима Демина, Ирины Лисицыной, Татьяны Серых, Юрия Безобразова, Маши Андриановой, Анастасии Орловой, Ивана Сахарова, Милы Бастриковой, Андрея Мусина. Так же посетители смогут познакомиться с работами художников проекта «Патриарт» Василисы Гончаровой: Анны Маториной, Николая Рындина, Дмитрия Рытяева, Виталия Жуйкова, NEO MOSAIC (Вера Чекунова, Нина Нидерер) и Оксаны Афанасьевой.

Выставка продлится до 28 ноября 2023 года.

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