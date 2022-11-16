«#Непровинция». Okko представляет тревел-сериал с Александром Цыпкиным

15 ноября в онлайн-кинотеатре Okko вышел эксклюзивный документальный тревел-сериал «#Непровинция». Ведущим всероссийского проекта, созданного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), стал писатель и сценарист Александр Цыпкин. В планах создателей выход 25 серий о городах и людях «вне столиц».

Первые 5 выпусков, доступные для зрителей Okko, посвящены Владивостоку, Великому Новгороду, Туле, Алтаю и Калининграду. Далее по маршруту у создателей «#Непровинции» и Александра Цыпкина — Казань, Калуга, Красноярск, Томск, Новосибирск, Улан-Удэ, Тюмень, Саратов, Самара, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Йошкар-Ола, Сургут, Хабаровск, Дербент, Иркутск, Норильск, Ижевск, Нижний Тагил, Новороссийск, Мурманск и другие города.

Писатель Александр Цыпкин принял вызов: после успеха рассказов о столичной жизни написать сценарий о простых людях, которые счастливы вдали от Москвы. Александр настроен скептически. В провинции он бывал, но из-за работы толком ничего не видел и искренне удивляется самой мысли, что «по ту сторону» может быть что-то, чего нет в Москве. Придётся собрать чемодан и поехать в места, куда он когда-то обещал вернуться.

Зрители познакомятся с людьми, которые выбрали жизнь вне «двух столиц» и не пожалели об этом. Неожиданные и трогательные истории героев разных возрастов, профессий и интересов создают портрет страны, разрушающий любые стереотипы. Вместе с героями ведущий не только узнает правду о провинциальной жизни, но и попытается разобраться, как сложилось то или иное мнение о маленьких городах. Впереди у Александра Цыпкина 25 городов, более 50 героев и сотни историй, благодаря которым он узнает, как же на самом деле живет #Непровинция.

«Несмотря на то, что, казалось бы, я посмотрел всю страну во время своих гастролей, по-настоящему я узнал её только снимая “#Непровинцию”. Фантастический с точки зрения вдохновения и мотивации проект. Это настоящая энциклопедия людей, которые в своих городах творят, создают и двигают нас вперед. Я познакомился с интереснейшими, неординарными жителями нестоличных городов и впервые поверил, что у нас всё будет хорошо», – говорит ведущий документального сериала «#Непровинция» Александр Цыпкин.

За производство проекта отвечает компания Agenda Media Group.

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