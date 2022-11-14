«Неувольняемый». Ремейк популярного сатирического итальянского фильма

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере комедии «Неувольняемый» Жерома Коммандёра, снявшего ремейк популярной итальянской картины «К черту на рога». Коммандёр снял кино о типичном чиновнике, готовом на любую работу, лишь бы не подписывать документ об увольнении. Главные роли в фильме исполнили Жером Коммандёр, Летиция Дош, Паскаль Арбийо. Французская комедия доступна для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Где-то в лесах Эквадора оказался обычный чиновник Венсан, его поймал глава племени кечуа Гога и теперь хочет провести суд над душой мужчины. Для этого Венсан должен рассказать историю своей заурядной жизни, полной светлых и темных моментов. Во Франции чиновник — самый завидный жених, потому что к тринадцатой зарплате, жилищной субсидии, медицинской страховке, бесплатному проезду идет пособие на иждивенцев и детей. Всего этого Венсан может лишиться, потому что начальство решило сократить штат: либо увольнение по собственному желанию, либо перевод на другую должность.

Мужчина, конечно же, отказывается уходить сам, поэтому ответственный менеджер Изабель пробует его вытравить, отправляя на худшие работы. Пределом терпения Венсана становится экспедиция на северную научную станцию, но именно там он встречает ученую из Швеции Еву и влюбляется в нее. Так герой узнает мир, где мелкие коррупционные схемы не нужны, а деньги особо никого не волнуют.

Режиссер фильма Жером Коммандёр — французский комик с обширными карьерными достижениями. Он известен своими телешоу для больших телеканалов, передачами по радио и на утреннем телевидении, а также работой в театре. В 2017 году Жером вел церемонию вручения национальной кинопремии Франции «Сезар».

«Неувольняемый» — ремейк итальянского фильма «К черту на рога» (2016, реж. Дженнаро Нунцианте) и второй полнометражный проект Жерома Коммандёра, дебютировавшего в 2016 году с комедией «Моя семья тебя обожает». «Неувольняемый» получил гран-при кинофестиваля Альп-д’Юэз и потом успешно вышел во французский прокат, в первую неделю опередив по количеству зрителей «Решение уйти» Пака Чхан-ука.

Роли исполнили: Жером Коммандёр («Ирма Веп»), Летиция Дош («Обыкновенная страсть»), Паскаль Арбийо («Моя собака Идиот»), Жерар Дармон («Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра») и Жерар Депардье («Невезучие»). Оператор фильма Ив Кап — оператор звезды кинофестивалей Мишеля Франко («Закат», «Новый порядок»).

Посмотреть французскую комедию «Неувольняемый» можно в онлайн-кинотеатре KION.

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