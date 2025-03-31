«Незабудка»: певица ROMANOVSKAYA вернулась с первым релизом года

ROMANOVSKAYA (Анна Романовская) – певица, соавтор и исполнительница главных хитов группы Cream Soda, возвращается с первым релизом года.

«Незабудка» – это история о последних шансах, о попытке удержать любовь, зная, что она ускользает. Это музыка, в которой одиночество звучит не отчаянием, а тихой меланхолией. Поп и R&B сплетаются в мягкие переливы битов, а голос Анны звучит нежно, но уверенно, говорящий: «Забудь о том, что было этим утром».

Время расставляет все по своим местам. Когда-то эта песня была моментом, эмоцией, запечатленной в 2022 году. Тогда Анна была одна, проживала расставание и переносила боль в музыку. Сейчас она возвращается к этому треку уже с другой точки – в роли женщины полной любви, матери.

Над обложкой работала Таша Алакоз – российская художница, креатор, известная своей яркой и креативной работой в социальных сетях.