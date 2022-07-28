NFT-ПРЕМЬЕРА МЕДИА-ХУДОЖНИЦЫ ELLEN SHEIDLIN ПОЛУЧИТ СВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ЛУВРЕ

Тема метаморфоз, заложенная в основу коллекции «Аннигиляция», раскроется в новом мультимедийном произведении Ellen, созданном для арт-ярмарки Focus Art Fair, которая пройдет с 1-4 сентября на территории Carrousel du Louvre.

12 июля’22 TON Diamonds – NFT-маркетплейс на блокчейне The Open Network – представил первую NFT коллекцию от Ellen Sheidlin – «Аннигиляция». Коллекция состоит из 1000 NFT аватаров, сгенерированных искусственным интеллектом из 28 уникальных арт объектов, созданных художницей. Каждый токен представляет собой виртуальный «живой» камень со своей уникальной душой. При покупке обладатель NFT-камня видит только его оболочку, которая через 6 дней разрушается и камень превращается в изображение сюрреалистического существа одной из 4 рас: птицу, животного, насекомого или растения.

«Время paзбpacывaть кaмни и вpeмя их coбиpaть… 28 камней родились из 28 лет моей жизни. Я выращивала в каждом из них душу, год ушел для каждого. Разросшиеся образы и метафоры теперь живут в 4-х расах. Это расы птиц, животных, насекомых и растений. Выберете один из этих камней, и через время он откроет вам свою душу», – говорит Ellen Sheidlin, мультимедиа художница

На сегодняшний день по миру разлетелось 629 камней «Аннигиляции» общей стоимостью $ 175.000 остальные доступны на TON Diamond — 280 TON за 1 NFT аватар.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.