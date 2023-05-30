Никита Ефремов и Ольга Медынич сыграют в новом сериале START «Крутая перемена»

В Нижегородской области завершаются съемки нового драмеди онлайн-кинотеатра START, режиссером и шоураннером которого выступает Карен Оганесян («Кошка», «Игра на выживание»). Главную роль в сериале исполняет Никита Ефремов («Содержанки 4» ,«Нулевой пациент», «Тетрис»), а компанию на съемочной площадке ему составили Ольга Медынич («Вампиры средней полосы», «Война семей»), Анастасия Тодореску, которая исполнила главную роль в новом сериале START «Кошка» (премьера 25 мая, первая серия уже доступна), Игорь Черневич («Карамора», «Хороший человек»), Евгения Дмитриева («За полчаса до весны», «Два холма», «Жиза») и другие. За производство проекта отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера сериала состоится на START уже в этом году.

Когда-то Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, а единственным способом поправить дела оказалась продажа фамильного дома, в котором, по слухам, когда-то жил Пушкин. Но есть проблема: чтобы совершить сделку, необходимо получить разрешение отца (Игорь Черневич), который отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало и в доказательство искренности своих намерений вернуться к преподаванию, Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее…

Совсем недавно Никита Ефремов дебютировал в первой для себя комедийной роли в новом сезоне «Содержанок», где он сыграл чиновника Булавкина. «Крутая перемена» станет второй работой актера в таком амплуа. «На мой взгляд, “Крутая перемена” — история о поиске себя, о счастье, о прощении. О том, как быть людьми и не забывать об этом, поддавшись ритму большого города или больших достижений. Я бы сказал, это история о взрослении через возвращение к своим истокам. Мой герой Андрей жил в небольшом городке. Поехал покорять Москву, но у него ничего не вышло. Как мне кажется, это у него шло не от сердца, а то ли от желания какой-то наживы, то ли он занимался не своим делом. Потому что Андрей — прирожденный учитель. Это большой дар и он восстановит его. Эта роль заинтересовала меня и с личной точки зрения. Часто желания людей не совпадают с тем, что им нужно по-настоящему. И важно заглянуть в себя, понять, какова истинная природа этих желаний, откуда они идут. Вместе с моим героем я буду с этим разбираться, ведь и в моей жизни я сейчас стараюсь внимательно смотреть, где внутри формируются мои собственные желания. Зачем я что-то делаю? Принесет ли это мне счастье?», — говорит Никита Ефремов.

Игорь Черневич, Никита Ефремов

Режиссер и шоураннер проекта Карен Оганесян считает, что «Крутая перемена» — это одновременно жанровый сериал для широкой аудитории, и проект, который расскажет зрителю о том, что такое настоящее призвание: «По первому образованию я учитель армянского языка и литературы. Этот проект — мой внутренний долг отдать честь профессии Учителя с большой буквы. Это светлая, вдохновляющая, трогательная история, которая сегодня очень нужна зрителю. Андрею необходимо найти общий язык не только c подростками, но и с заключенными, которые давно закончили школу и не хотят снова учиться. В сериале будет 8 серий, каждая из них озаглавлена в честь известных литературных произведений школьной программы: “Герой нашего времени”, “Горе от ума” и другие. Через эти произведения наш герой не только заинтересует учеников литературой, но и сам раскроется, как личность и педагог».

«Во многом именно от учителей зависит наше будущее — то, как наши дети будут видеть мир и свое место в нем. Мы не осознаем, насколько эта профессия важна и насколько она сложная. Поэтому хочется поддерживать истории о людях, в том числе молодых, которые выбрали этот непростой путь. Они заслуживают большого уважения. Проект выйдет в Год педагога и наставника, но говорить об этом стоит всегда», — считает исполнительный директор ИРИ Елена Лапина.

Съемки сериала проходят в Арзамасе Нижегородской области.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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