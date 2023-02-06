Никита Ефремов поделился с Татьяной Устиновой своим необычным актерским лайфхаком

Актер Никита Ефремов стал гостем программы «Мой герой» на ТВЦ второй раз. После встречи три года назад Татьяна Устинова осталась от него в восторге – артист поразил ее своей глубиной и философией. И в этот раз разговор вышел не менее интересным.

Во время недавней встречи в студии программы «Мой герой» Никита признался, что нашел собственный актерский лайфхак – он дает читать сценарии своему другу-психологу, чтобы тот помог глубже увидеть героя.

- Мне всегда важно понять намерение моего персонажа, мотив, что происходило у него в детстве, и психолог помогает мне в этом - он со своей стороны смотрит, разбирает их, видит их травмы, что с ним происходит… И тогда я могу найти точки соприкосновения с персонажами.

Психология помогает Никите и в личном росте - актер признался, что много работает над собой и уже справился с самоедством, которое долго было ему присуще. Также актер допустил, что в будущем может попробовать себя на режиссерском поприще, и что ему очень хотелось бы сделать проект на тему зависимости. «Эта тема касается многих семей. И я могу быть тем человеком, который сумеет об этом поговорить, рассказать со своей точки зрения, раскрыть ее с разных граней, - говорит Никита».

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