Никита Кологривый сыграет суперагента 006 в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука»

Создатели новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука» продолжают раскрывать актёрский состав картины. Так, стало известно, кого сыграет звезда сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» Никита Кологривый. В комедийной ленте ему достанется роль суперагента 006 – лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой, в которое поневоле попадает главный герой.

В оригинальной ленте «Бриллиантовая рука» такого героя не было, поэтому персонаж был придуман специально для Никиты Кологривого. На фото со съёмок актёра можно увидеть позирующим в «бондовском» костюме с короткоствольным пистолетом в руках. Какую роль агент 006 сыграет в судьбе главного героя, создатели «Небриллиантовой руки» пока не раскрывают.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лёлик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента.

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лёлика – Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Также недавно стало известно, что Регина Тодоренко на экране воплотит образ коварной соблазнительницы и исполнит песню «Помоги мне» на мотив «бондовской» композиции «Skyfall».