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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Никита Кологривый сыграет суперагента 006 в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука»

editor
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агент 006 - никита кологривый
Агент 006 – Никита Кологривый. Фото © пресс-служба ТНТ

Создатели новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука» продолжают раскрывать актёрский состав картины. Так, стало известно, кого сыграет звезда сериалов «Слово пацана» и «Комбинация» Никита Кологривый. В комедийной ленте ему достанется роль суперагента 006 – лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой, в которое поневоле попадает главный герой.

В оригинальной ленте «Бриллиантовая рука» такого героя не было, поэтому персонаж был придуман специально для Никиты Кологривого. На фото со съёмок актёра можно увидеть позирующим в «бондовском» костюме с короткоствольным пистолетом в руках. Какую роль агент 006 сыграет в судьбе главного героя, создатели «Небриллиантовой руки» пока не раскрывают.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лёлик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента.

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лёлика – Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Также недавно стало известно, что Регина Тодоренко на экране воплотит образ коварной соблазнительницы и исполнит песню «Помоги мне» на мотив «бондовской» композиции «Skyfall».

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