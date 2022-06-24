Никита Михалков принял участие в презентации ФПРК в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2022 на Новой сцене Александринского театра 18 июня состоялась презентация Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

В мероприятии приняли участие: Никита Михалков – председатель Попечительского совета ФПРК; Лариса Солоницына – председатель Совета ФПРК; Дмитрий Якунин – заместитель исполнительного директора ФПРК; Андрей Ермак – министр культуры Калининградской области, член Совета ФПРК; Алексей Гореславский – генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ); Роман Карманов – генеральный директор Президентского Фонда культурных инициатив (ПФКИ); Пётр Карягин – представитель Департамента гуманитарных проектов Управления Президента по общественным проектам; Роман Чистяков – генеральный директор «Госфильмофонда России»; Марина Абрамова – генеральный директор ФГБУ «Роскультцентр»; Ольга Жукова – исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ); Виктор Будилов – генеральный продюсер группы компаний «Гамма»; Наталия Горина – и.о. ректора СпбГИКиТ; Алексей Тельнов – генеральный директор киностудии «Лендок».

Представители Фонда рассказали о первых четырёх месяцах его деятельности, а партнёры организации – о возможных форматах взаимодействия по развитию регионального кинематографа в стране.

Никита Сергеевич Михалков напомнил о том, насколько мощное воздействие кино оказывает на сознание зрителя и общества в целом. В связи с этим он призвал внимательно относиться к темам будущих фильмов.

«В каком мире мы находимся сегодня? Есть Москва, Санкт-Петербург, Рублевка, Барвиха. А есть другая страна – огромная, – о которой мы здесь говорили, которая чувствует себя забытой – теми “мирами”, которые я только что перечислил. <…> Сейчас можно научиться снимать: как снимать – это несложно. Вопрос – что снимать. Что должен зритель получить, с чем он останется на выходе из кинозала? Это вопрос системный, это вопрос воспитания и осознания того, что мы такое», – пояснил режиссёр.

По его мнению, работа Фонда поддержки регионального кинематографа будет эффективной в том случае, если организация будет поддерживать фильмы, истории которых близки людям, проживающим в регионах страны.

«Вы прекрасно знаете, чем устлан путь. Я понимаю, сколько соблазнов, как много можно сказать и рассказать о своих желаниях и надеждах. Но за всем тем, что сейчас происходит, должен стоять результат: не для отчета, а для людей», – резюмировал Никита Михалков.

Лариса Солоницына рассказала, что организация призвана служить инструментом системной поддержки регионов в развитии кинематографа, а вместе с ним – и внутреннего туризма. Более того, учитывая нынешнее геополитическое напряжение в мире и положение страны в условиях санкционного давления, актуальность создания Фонда поддержки регионального кинематографа, как отметила Лариса Оттовна, «возросла многократно».

«Наше главное отличие от других организаций, оказывающих поддержку авторам кино, заключается в том, что мы нацелены на долгосрочное взаимодействие. Нам не интересно просто раздать деньги – мы ищем талантливых, “живых” людей, мыслящих в одном направлении с нами», – пояснила спикер.

Комментируя итоги конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее», с проведения которого Фонд фактически начал свою деятельность в марте этого года, Лариса Оттовна подчеркнула не только художественную, но и социальную значимость фильмов данной категории.

«Документальное кино – это замечательный способ продвижения информации о том, что происходит в стране. Это кино снимают люди, которые проживают в том или ином регионе. У них совершенно иная рефлексия на события, происходящие на их малой родине. Нам представляется, что с помощью документальных фильмов можно не только следить за происходящим в стране, но и формировать общественное мнение», – заключила участник дискуссии.

Она добавила, что Фонд в своей деятельности руководствуется принципом – внимательно следить за своими подопечными и постоянно находиться с ними на связи. Поэтому продюсеры ФПРК выезжают на съёмочные площадки, чтобы помочь конкурсантам эффективно реализовать свои проекты, а на этапе отбора кураторы помогают с оформлением документации. Также Лариса Оттовна анонсировала работу горячей юридической линии для кинематографистов в ближайшее время.

«Моё поколение кинематографистов выросло в парадигме “рукописи не рецензируются и не возвращаются”. В то время ты не мог узнать, почему твоё произведение не прошло. Мы же хотим переломить ситуацию, мы будем выступать с обратной связью и пояснять, “что не так”», – резюмировала представитель ФПРК.

Заместитель исполнительного директора Фонда Дмитрий Якунин анонсировал выход 60 документальных проектов до конца текущего года – победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее».

«Как известно, региональные кинематографисты проходят длительный путь к созданию своего произведения, проходя через поиски финансирования, формирование команды и пр. И нашей задачей является содействие тому, чтобы этот путь стал короче. Для этого мы открыли лабораторию игрового кино и сериалов “Формула пути”, которая принимает заявки на участие с 15 июня по 30 июля», – уточнил Дмитрий Михайлович.

В числе проектов Фонда, запланированных на второе полугодие, спикер назвал проведение конкурса роликов социальной рекламы «Хорошая история», Московского питчинга дебютантов в рамках бизнес-площадки ММКФ, проведение питчинга стартапов, лаборатории неигрового кино в рамках пермского фестиваля «Флаэртиана», а также исследований успешных кейсов регионов в развитии кинематографа.

Андрей Ермак, министр культуры Калининградской области, член Совета Фонда высоко оценил деятельность Фонда поддержки регионального кинематографа.

«Ничего не могу сказать кроме слова “здорово”! Казалось бы, такой серьёзный проект должен находиться в стадии некой раскачки, подготовки, а он уже вовсю работает. Мне приятно участвовать в мероприятиях Фонда – коллеги работают слаженно, быстро и чётко», – подчеркнул участник дискуссии, а также выразил готовность оказывать Фонду возможное содействие.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский выразил готовность работать вместе с ФПРК по некоторым направлениям.

«Мы не поддерживаем полный метр, однако поддерживаем блогерский контент, документальные и анимационные фильмы. Наше сходство заключается в том, что мы тождественны по целям, плюс есть направления, в рамках которых мы могли бы развивать совместные проекты», – заявил Алексей Сергеевич.

К сотрудничеству призвал и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«ПФКИ охотно поддерживает замечательные проекты, и ФПРК тоже может стать таковым. Мы все про одно и то же, и мы можем оказывать поддержку кинематографистам на более масштабном уровне», – подчеркнул спикер.

В завершение мероприятия было подписано соглашение Фонда с правительством Калининградской области, в рамках которого в регионе в 2023 году пройдёт Форум регионального кино.

Фото – Григорий ВОЛОХОНСКИЙ

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