Николай Басков подарил свою новую песню поклонникам сериала «Земский доктор»

Сериал «Земский доктор» покорил сердца миллионов людей: вместе с главной героиней Ольгой Самойловой в исполнении Ольги Будиной зрители плакали и смеялись, переживали и радовались, согреваясь её теплотой и душевностью.

К выходу долгожданного продолжения легендарного сериала, «Земский доктор. Восемь лет спустя», народный артист Николай Басков записал очень нежную композицию «Я начинаю жить» (музыка Андрея Покутного и Олега Шаумарова, текст Натальи Касимцевой), которая никого не оставит равнодушным и позволит вновь прожить самые трогательные моменты полюбившейся всем истории.

Премьера многосерийной драмы «Земский доктор. Восемь лет спустя» проходит на телеканале «Россия».

В новых сериях земский доктор Ольга Самойлова продолжает спасать жизни людей и исцелять их душевные травмы, зачастую забывая про себя. Спустя восемь лет она по-прежнему живёт в городке, работает в больнице и ежедневно приходит на помощь своим пациентам. Её младшему сыну Коле уже девять лет, и он хочет всё чаще общаться со своим отцом Петром Нестеровым (Андрей Чернышов), которого Ольга до сих пор не может простить. Приёмной дочери Миле – четырнадцать. Тётя Тома (Нина Усатова) и её муж Борис (Сергей Степанченко) охотно помогают девочке справиться с трудностями переходного возраста. Старшая дочь Катя (Зилия Вафина) превратилась в восемнадцатилетнюю красавицу. Из-за поврежденной связки на ноге ей пришлось оставить балет, и теперь она ведёт хореографическую студию в местном доме культуры. Мама Ольги Наталья Георгиевна (Ирина Купченко) вместе с верными подругами Нинон (Светлана Немоляева) и Вероникой (Татьяна Васильева) всё также принимает активное участие в жизни дочери и внуков… Но неожиданно выясняются новые подробности трагического ДТП, в котором 10 лет назад погиб муж Ольги. Она не хочет ворошить прошлое, в отличие от двух близких ей людей, которые намерены докопаться до истины. Опасное расследование ставит под угрозу всю семью Ольги. Ей предстоит пройти через множество испытаний, прежде чем вновь обрести любовь и веру в то, что она может быть счастлива…

В фильме также принимают участие Андрей Чернышов, Ирина Купченко, Татьяна Васильева, Светлана Немоляева, Нина Усатова, Лариса Удовиченко, Сергей Степанченко, Илья Любимов и другие.

Фото, видео – телеканал «Россия»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.