Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко сыграют в спортивной драме о Фёдоре Черенкове

Продюсерский центр «Сделано в «Дело» готовит к запуску в производство полнометражный художественный фильм о легендарном игроке футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. О работе над кинокартиной, творческой группе и актерах создатели картины сообщили на пресс-конференции.

Народный любимец, лучший футболист страны Федор Черенков, переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, – мечта сыграть на Чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьёз задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.

Съемки картины под рабочим названием «Федя – народный футболист» начнутся уже в июле, закончить их планируют в октябре, а первые зрители смогут увидеть ее в следующем году. Имя актера, который будет играть Федора Черенкова, пока не разглашается, информация о нем будет раскрыта позднее. Активная подготовка к запуску в производство ведется с февраля, были проведены первые тестовые съемки, в том числе в важных для истории «Спартака» локациях и при поддержке футбольного клуба.

«Это глубоко личная история, которую я хочу сделать достоянием всех тех, кто любил и любит «Спартак». В фильме они увидят Старостина, Бескова, Дасаева тех лет, но самое главное, – Федора Черенкова. Он кумир, идол, его фотографиями была завешана моя детская, это человек, из-за которого я когда-то пришел в футбол. Говоря о проекте, отмечу, что сценарий очень серьезный, он привлекает большое количество профессиональных людей. Хочу поблагодарить руководство «Спартака»: тестовые съемки, павильоны, возможность работать в музее, на стадионе. Николай Лебедев, режиссер замечательной картины «Легенда № 17» и других известных фильмов, согласился быть художественным руководителем проекта, мы это очень ценим», – рассказывает Председатель совета директоров ГК «Дело», генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарёв.

Особое внимание создатели уделяют исторической достоверности, а также футбольной составляющей: так, как будет показан футбол в этом фильме, его не показывали никогда. Дублерами актеров, играющих футболистов, будут профессиональные игроки, а постановкой футбольной драмы занимается олимпийский чемпион Александр Бородюк.

«Мой герой – легендарная личность, Николай Петрович Старостин. Исторические личности всегда очень сложно играть, потому что каждый по-своему представляет этого человека. Что мне понравилось в сценарии – показаны не столько его организационные способности, сколько человеческие качества, его доброта. Именно он привел Черенкова в «Спартак». Он настоял, чтобы мальчишка все-таки пришел, и слава Богу, он пришел и действительно стал звездой этого клуба», – говорит Народный артист РФ Борис Щербаков.

«Роль великого Бескова – для меня это вызов, это очень сложная история. Я сам прошел через большой спорт, и детство у меня было советское, я все прекрасно помню. Тогда все делалось на чистом энтузиазме, понятие «деньги» отсутствовало. Такая вера, как в Черенкова… Про это есть в сценарии. Ведь нужно было каждого игрока, каждый этот бриллиант нужно было найти, поверить в него, сделать так, чтобы он сам в себя поверил. Наша задача – передать тот дух, который царил тогда в человеческих отношениях. Пожелайте нам удачи, работа трудная», – делится Заслуженный артист РФ Николай Фоменко.

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