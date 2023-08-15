Николай Луганский откроет юбилейный сезон Красноярской филармонии

6 сентября народный артист РФ Николай Луганский выступит на сцене Красноярской краевой филармонии. Совместно Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде пианист исполнит произведения Сергея Рахманинова и откроет юбилейный 70-й сезон филармонии.

Концерт положит начало фестивалю «Русская рапсодия». Он пройдет в Красноярской филармонии с 6 по 16 сентября и будет посвящён 150-летию С. В. Рахманинова. Программа фестиваля объединит выдающихся пианистов современной России: Николая Луганского, Бориса Березовского и Дениса Мацуева.

В программе концерта 6 сентября прозвучат Рапсодия на тему Паганини, Концерт № 4 для фортепиано с оркестром соль минор и Симфоническая поэма «Остров мёртвых».

«В творчестве Рахманинова сочетаются романтизм и символизм. О романтизме говорит эмоциональная гамма чувств и масштаб. О символизме – невероятное внимание ко всем, даже, казалось бы, незначительным деталям. Сочетание этих качеств также присуще характеру и стилю исполнения Николая Луганского. Под его пальцами музыка выдающегося русского композитора звучит удивительно сбалансированно и проникновенно-искренне!», – отмечает художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Фестиваль «Русская рапсодия» пройдет при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

В 2023 году вся Россия отмечает 150-летие одного из главных послов отечественной культуры, великого композитора и пианиста-виртуоза Сергея Рахманинова. В рамках фестиваля «Русская рапсодия» Красноярской филармонии программы из его произведений представят:

6 сентября концерт Николая Луганского и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, Большой зал филармонии;

7 сентября сольный концерт Николая Луганского, Малый зал им. И.В. Шпиллера филармонии;

9 сентября концерт Красноярского камерного хора, Органный зал филармонии;

10 сентября сольный концерт Бориса Березовского, Большой зал филармонии;

13 сентября концерт Красноярского филармонического русский оркестр им. А. Ю. Бардина;

16 сентября концерт Дениса Мацуева и Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, Большой зал филармонии.

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