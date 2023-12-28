Николай Цискаридзе открыл премьеру фильма-балета «Щелкунчик»

Всемирно известный балет «Щелкунчик» стал третьим релизом совместного проекта телеканала «Россия-Культура» и дистрибьюторской компании КИНО.АРТ.ПРО, который продолжает радовать зрителей разными театральными жанрами.

Среди звезд, посетивших премьеру, были Николай Цискаридзе, Фекла Толстая, София Гайдукова, Ирина Муромцева, Ольга Зинякова, Таша Белая, Игорь Чернявый и другие гости.

Фильм-балет П. И. Чайковского «Щелкунчик», способный перенести в знакомую с детства сказку, охватит более 200 кинотеатров в 60 городах по всей России.

Перед показом со сцены главного зала кинотеатра «Октябрь» зрителей премьеры приветствовали:

Народный артист России, ректор АРБ им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе: «Я счастлив, что труд огромного количества профессионалов, которые служат Академии русского балета, будут видеть не только на сцене театров, но и в рамках этого замечательного проекта. Наш труд сиюминутен, мы ставим спектакль, дети вырастают, уходят в другие театры, мы заново делаем постановку. Сейчас же постановка останется на пленке, ее посмотрят миллионы и миллионы людей. Я придумал сделать декорации интерактивными, мы оживили рисунки, которые были сделаны художником в 1892 году. Версия, которую вы будете смотреть, самая древняя на земном шаре, она поставлена в 1934 году. Мы придумали привезти спектакль в Москву, а “КАРО” придумало показать “Щелкунчика” всему миру».

«Я счастлив, что труд огромного количества профессионалов, которые служат Академии русского балета, будут видеть не только на сцене театров, но и в рамках этого замечательного проекта. Наш труд сиюминутен, мы ставим спектакль, дети вырастают, уходят в другие театры, мы заново делаем постановку. Сейчас же постановка останется на пленке, ее посмотрят миллионы и миллионы людей. Я придумал сделать декорации интерактивными, мы оживили рисунки, которые были сделаны художником в 1892 году. Версия, которую вы будете смотреть, самая древняя на земном шаре, она поставлена в 1934 году. Мы придумали привезти спектакль в Москву, а “КАРО” придумало показать “Щелкунчика” всему миру». Президент сети кинотеатров «КАРО», продюсер проекта Ольга Зинякова: «Поздравляю вас с наступающими праздниками от лица сети кинотеатров “КАРО”. Желаю, чтобы это время вы провели с близкими дорогими людьми. “Щелкунчик” открывает целый цикл детских и семейных спектаклей – 5 января мы покажем “Ночь перед Рождеством”, 20 января премьера “Севильского цирюльника”, далее выйдет в прокат спектакль “Я – Сергей Образцов”. Мы живем в эпоху инноваций, высоких технологий, и особенно ценно пронести настоящее искусство через десятилетия и сделать это бережно, так, чтобы мы увидели постановку такой, какой она была задумана много лет назад».

«Поздравляю вас с наступающими праздниками от лица сети кинотеатров “КАРО”. Желаю, чтобы это время вы провели с близкими дорогими людьми. “Щелкунчик” открывает целый цикл детских и семейных спектаклей – 5 января мы покажем “Ночь перед Рождеством”, 20 января премьера “Севильского цирюльника”, далее выйдет в прокат спектакль “Я – Сергей Образцов”. Мы живем в эпоху инноваций, высоких технологий, и особенно ценно пронести настоящее искусство через десятилетия и сделать это бережно, так, чтобы мы увидели постановку такой, какой она была задумана много лет назад». Журналистка, радио- и телеведущая Фекла Толстая: «Позвольте я произнесу только одно слово – “Щелкунчик”. Легендарный балет, без которого невозможно представить новогодние праздники. Он сразу создает настроение. Зрители высоко оценили две предыдущие постановки проекта “Пиковая дама” и “Реверс”, о чем свидетельствуют кассовые сборы и отзывы в соцсетях. Теперь настал черед “Щелкунчика”».

Спектакль, созданный хореографом В. Вайноненом, является истинным балетным хитом. Благодаря своей красоте, изяществу и художественной ценности, он не сходит со сцены вот уже почти 90 лет. Только в этой версии можно увидеть уникальный финальный танец главных героев — дань старинной балетной традиции. И дети, и взрослые смогут получить удовольствие от классики, чье хореографическое разнообразие стало залогом долгой сценической жизни.

На премьере в киноцентре «Октябрь» зрители и специальные гости оценили выступление детей из балетной школы «Армида» под руководством Марии Тимофеевой, ознакомились с выставкой работ художника Валерия Косорукова «Балет», а также посетили экспозицию костюмов из балета «Щелкунчик» Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Зрителям по всей стране не придется выстаивать длинные очереди, чтобы увидеть самый известный новогодний спектакль на театральной сцене. Достаточно купить билет онлайн и прийти в комфортабельный кинозал, чтобы насладиться великой музыкой, мультимедийными декорациями и мастерством талантливых исполнителей. Благодаря возможностям кино можно будет увидеть не только общие, но и крупные планы, разглядеть мельчайшие детали, лица артистов, словом, все, что недоступно для зрителей в театре. Премьера фильма «Щелкунчик» — завершающее событие в рамках празднования юбилейного 285-го года АРБ им. А.Я. Вагановой — лучшей школы классического балета в мире.