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NLO, Нюта, Slame, МИЧЕЛЗ и другие артисты на КВАРТИРНИКЕ «ПРО ПЕСНИ»

editor
By editor
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квартирник про песни
Фото © пресс-служба

На кануне празднования женского дня 8 марта состоялся закрытое мероприятие КВАРТИРНИК «ПРО ПЕСНИ» в клубе Twenty One организатором, которого является Александр Дроздов. Ивент собрал талантливых исполнителей, известных блогеров и музыкантов. Мероприятие стало ярким событием в музыкальной жизни столицы.

На сцене выступили яркие участники, в числе которых: Мичелз, DJ DIMIXER, MAUR, Slame, FAVIA и другие. А гостями вечера были Степа NLO, Нюта, KALVADOS, LIAZA и многие другие.

КВАРТИРНИК от «ПРО ПЕСНИ» стал отличной возможностью для мира музыки увидеться, обменяться идеями и обсудить новые горизонты творчества.

Конкурс «ПРО ПЕСНИ» продолжает набирать обороты, привлекая все больше артистов, желающих продемонстрировать свои таланты и стать частью этого уникального музыкального события.

Ранее победителями «ПРО ПЕСНИ» стали яркие артисты: Джей Мар, HOLLYFLAME и 5УТРА. Каждый из них продемонстрировал свои творческие достижения и смог оставить свой след в музыкальной истории конкурса.

Судейская коллегия «ПРО ПЕСНИ» за все время существования конкурса состояла из именитых личностей, которые оказывают весомую поддержку новым талантам. В этом составе: Ян Дилан, VAVAN, Виталий Мишура, Фарго, Игнат Ражников и DJ DIMIXER. Судьи профессионально оценивают выступления участников, делятся своими мнениями о творчестве артистов и помогают им найти свою уникальную нишу в музыкальном мире.

Имена финалистов уже известны: LAVA ULA, забей, лерочка, FAVIA, Askin, Alpin, KA’МI, нельзя забыть, MAUR, Мэлли, София Мосейчук.

Текущий сезон «ПРО ПЕСНИ» станет еще более ярким и запоминающимся благодаря новому потоку талантливых исполнителей, которые готовы поделиться своей музыкой и вдохновением.

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