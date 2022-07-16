НЛО: Sasha Belair выпустила новый мини-альбом

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Популярная певица Sasha Belair 15 июля презентовала свой первый EP «НЛО». Девушка готовила релиз более 5 месяцев.

Александра Белякова, выступающая под псевдонимом Sasha Belair — популярный российский блогер и певица. Девушка порадовала поклонников сразу тремя новинками — треками, совершенно разными по звучанию и стилю.

Сингл «НЛО» — мелодичный и успокаивающий. Удачное сочетание музыки, битов и голоса девушки делают песню особенно интересной по звучанию. «НЛО» — будто медитация, заставляющая справиться с переживаниями и волнением. Трек «Не осталось большое слез» — полная противоположность: динамичный и энергичный. Легкий саунд, биты и голос певицы создают по-настоящему летнюю атмосферу, которая будет очень кстати на любой вечеринке. Сингл «MATRIX» — настоящая мантра успеха, заставляющая поверить в себя и свои силы.

Sasha Belair умело создают музыку на любой вкус, а значит новые синглы — главные претенденты на первые строчки в чартах. Прошлый трек певицы «MONEY» получил огромный отклик у аудитории и собрал большое количество прослушиваний в социальных сетях и на музыкальных площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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