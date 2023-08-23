«Ночь кино». Самое интересное в этот день!

Взять два билета на последний сеанс или смотреть фильмы всю ночь? Ответ очевиден: кино нон-стоп! 26 августа в Москве пройдет акция Ночь кино: рассказываем, что интересного в ее программе.

Дни открытых дверей на Киностудии Горького

26 и 27 августа на Киностудии Горького пройдут дни открытых дверей. С полудня и до позднего вечера здесь пройдут кинопоказы и мастер-классы, гости увидят обновленный кинодвор и малые студии, где работают над цифровым контентом, познакомятся с новыми технологиями производства фильмов. Каждые полчаса для киноманов будут выступать профессиональные каскадеры: самые смелые из зрителей смогут попробовать свои силы и совершить прыжок, и сразу получить снятое с трех камер видео. Бесплатные мастер-классы в Кинокампусе Горького познакомят с азами актерского мастерства и озвучания, создания комиксов и фильммейкинга. А еще можно будет посмотреть римейк комедии «Три плюс два», работы студентов московских киношкол и послушать рассказы о съемках.

Когда: 26 и 27 августа с 12:00.

Где: ул. Сергея Эйзенштейна, 8, стр. 1.

Концерт, посвященный фильмам Марка Захарова

В парке «Зарядье» будет звучать киномузыка. Специальную программу для Московского Урбанистического Форума подготовило «Москино». В творчестве режиссера музыка всегда занимала особое место, а мелодии из его фильмов и спектаклей зрители узнают с первых тактов. На экране Большого амфитеатра парка «Зарядье» будут показывать видеоряд, созданный по мотивам работ режиссера. Он станет фоном для выступлений Большого сводного детского хора, Полины Лазаревой и Петра Налича, Дарьи Мороз и Леонида Ярмольника, Александра Олешко.

Когда: 26 августа в 20:00.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

Ночь кино в Музее Москвы

В Музее Москвы и его филиалах Ночь кино проведут с размахом. В основном здании на Зубовском бульваре пройдет лекция писательницы Елены Кушнир «Страшно, аж жуть!» о мистике и ужасах в советском кино. В Центре Гиляровского философ и киновед Евгений Дегтярев представит свою книгу «Темные фигуры» о творчестве мастера ужасов Джона Карпентера. В Музее «Садовое кольцо» ждут на сеанс 3D-фильма «Человек со стереокамерой»: уникальные стереоснимки покажут Россию конца XIX-начала XX века. А документальный фильм «Путешествие по Москве» познакомит с памятниками Мещанской улицы и строительством Проспекта Мира. Историю Чебурашки на большом экране можно будет увидеть в Музее истории Лефортово.

Когда: 26 августа в 20:00.

Где: Зубовский б-р, 2.

«Свой среди чужих, чужой среди своих»

Под Стеклянной корой в парке «Зарядье» Москино и проект «Кинопередвижка» с пленки 35 мм на винтажном проекторе покажут режиссерский дебют Никиты Михалкова – фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Сценарий к истерну о золоте, за которое борются чекисты, бывшие белые офицеры и бандиты, он написал вместе с Эдуардом Володарским. Михалков также сыграл роль бывшего есаула Брылова. В фильме снялись Юрий Богатырев, Александр Кайдановский, Александр Пороховщиков, Сергей Шакуров и другие.

Когда: 26 августа в 22:00.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

Большое кинопутешествие

Ночь кино – в Музее кино: что может быть интересней? Весь день 26 августа здесь будет происходить что-то захватывающее. В этот раз все мероприятия объединяет тема путешествий. Начнется она с фотоквеста – его участникам надо будет найти на ВДНХ три самых киношных локации и сделать пост с их фотографиями во ВКонтакте. На экскурсиях в самом музее будут раскрывать секреты жанра: расскажут о работе киномеханика, познакомят с мемориальной экспозицией Сергея Ээйзенштена и расскажут о важнейших событиях в отечественном кино. Кстати, обсудить его можно тоже в Музее: здесь покажут фильм «Баба-Яга спасает мир», а затем съемочная группа ответит на вопросы. А еще те, кого манят далекие страны и неизведанные моря, смогут посмотреть фильмы о великих путешественниках: «Миклухо-Маклай», «Пржевальский» и «Хождение за три моря».

Когда: 26 августа.

Где: Пр-т Мира, 119.

DocuArtePanama

В Третьяковке на Крымском Валу в Ночь кино покажут документальные и игровые фильмы Перу, Аргентины, Венесуэлы, Мексики. Откроет программу лента о Патрисии Гонсалес Осорио DocuArtePanama о панамских художниках, родившихся в 1849-1950 годах.

Когда: 26 августа в 18:00.

Где: Крымский Вал, 10.

«Москино Сатурн» станет особенной «Территорией» - тут покажут сериал Игоря Твердохлебова о мистическом мире Пермского края с Глебом Калюжным и Андреем Мерзликиным в главных ролях. По сюжету, Егор Чудинов вместе со своим дядей отправляется на поиски пропавших родителей, которые уехали в этнографическую экспедицию. Но вскоре он понимает, что оказался здесь не просто так.

Когда: 26 августа в 13:00.

Где: ул. Снежная, 18.

Фотовыставка к 100-летию Леонида Гайдая

«Бамбарбия, киргуду», «Сеня, дичь!», «Песня про зайцев», «Птичку жалко» - фильмы Леонида Гайдая разошлись на цитаты. По тому, узнает ли их человек, можно довольно точно определить, есть у него чувство юмора или нет. К вековому юбилею со дня рождения автора «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы», «Операции Ы и других приключений Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию» на Страстном бульваре откроется выставка. Она расскажет о том, как начиналась карьера Леонида Гайдая, его службе на фронте, учебе во ВГИКе, важных встречах в жизни режиссера.

Когда: с 26 августа.

Где: Страстной бульвар.

Приключения Сундука, который любит свою деревню Антоновку, но все время попадает в неприятности. В этот раз, решив спасти экологию родных мест, главный герой устраивает чемпионат по рыбалке. Чему совсем не рад владелец местной свалки. Комедийный сериал Романа Фокина покажут в «Москино Салют».

Когда: 26 августа в 19:30.

Где: ул. Кедрова, 14, корп. 3.

«Я шагаю по Москве»

В галерее «На Песчаной» покажут фильм Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». Почти 60 лет зрители подпевают Никите Михалкову, следят за историей монтажника Володи и любуются видами Москвы. Лирическая комедия завоевала сердца миллионов зрителей: ее тепло принимали не только в Советском Союзе, но и Франции, Японии, Чили, Швеции, Индии.

Когда:26 августа в 18:00.

Где: ул. Новопесчаная, 23, корп. 7.

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