«Ночь памяти» пройдет на станции метро «Маяковская»

В ночь со 2 на 3 сентября 2022 года на станции метро «Маяковская» состоится ежегодное творческое мероприятие «Ночь памяти». Это проект Международной программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепления мира «Синий платочек» Благотворительного фонда «Русская земля».

Мероприятие проводится при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и комитета «Единой России» по поддержке женских инициатив. Он приурочен к окончанию Второй мировой войны.

«Идея постановки — показать, что память о подвиге наших предков живет в искусстве. В постановке поднимаются темы Великой Отечественной войны, роли женщин в Победе и гуманитарной миссии женщин. Нам всем необходимо помнить, потомками какого народа мы являемся. Постановка «Синий платочек» направлена на сохранение традиций и культуры — нашего общего наследия» — поделилась продюсер, руководитель фонда «Русская земля», актриса, муниципальный депутат г. Москвы, руководитель программы «Синий платочек» и идейный вдохновитель одноимённой постановки Анна Данилова.

В рамках «Ночи памяти» зрители смогут увидеть литературно-музыкальную постановку «Синий платочек», при участии Академического хора Московского метрополитена под управлением лауреата гранта Президента РФ, профессора Бориса Тараканова. Постановка раскроет зрителю страницы истории от Второй мировой войны до наших дней через призму поэзии и музыки. Поднимаются темы Великой Отечественной войны, вклад женщин в Победу и роль гуманитарной миссии женщин.

«Мы пригласили на мероприятие участниц из ЛНР – Юлию Писаренко и Валерию Градовую с ее мамой. У каждой из них своя непростая история, но на своем примере они показывают, как значима роль женщин в поддержке наших бойцов и укреплении мира. Эти девушки – героини своего времени. На их глазах идет многолетняя война, которая изменила жизни их семей, но они нашли в себе силы морально поддерживать военнослужащих из России и ЛНР, олицетворяя для них дочерей и младших сестёр», — отметила координатор Комитета «Единой России» по поддержке женских инициатив Дарья Лантратова.

Режиссер постановки — актриса Московского театра на Таганке, член Союза театральных деятелей, Союза писателей России, Полина Нечитайло.

Участники постановки — актрисы театра и кино, выпускницы театральных вузов имени М.С. Щепкина и Б.В. Щукина, студенты актёрского факультета Московского Гуманитарного университета.

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